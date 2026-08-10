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На главную ТИ-Спорт 10 августа 2026 13:44

Пловчиха из Татарстана Дьякова помогла женской эстафете 4x200 выйти в финал ЧЕ

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Пловчиха из Татарстана Дьякова помогла женской эстафете 4x200 выйти в финал ЧЕ
Фото: russwimming.ru

Сегодня в Париже в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта стартовал турнир пловцов. Утром полуфинальный заплыв провела и женская сборная России на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.

Россиянки (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Милана Степанова) победили в своем заплыве и показали лучшее время среди всех сборных – 7.54,17.

Подчеркнем, что Ксения Мишарина, выступавшая на первом этапе, установила юниорский рекорд России на дистанции 200 м вольным стилем – 1.57,84.

Финал на этой дистанции состоится сегодня вечером.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

#плавание
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