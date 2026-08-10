В Нижнекамске при атаке БПЛА 9 человек погибли в хостеле на территории промзоны
В Нижнекамске из 13 погибших сегодня при атаке БПЛА ВСУ девять погибли в хостеле, находящемся на территории промзоны. В город для ознакомления с ситуацией на месте прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Руководитель республики посетил промзону, где ознакомился с последствиями атаки вражеских беспилотников. «В этом районе был подвержен удару жилой объект – хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», – пояснила Галимова.
Как сообщили ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки».
В результате атаки дронов в Нижнекамске погибли 13 человек, в том числе семь граждан Узбекистана. Среди погибших есть пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Еще более 70 человек пострадали, из них 21 был госпитализирован. Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.