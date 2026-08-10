Беспилотники, атаковавшие Нижнекамск, несли поражающие элементы

При атаке БПЛА на Нижнекамск применялись поражающие элементы. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«[Пострадавшие получили] проникающие ранения мягких тканей и полостей организма в результате действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые наши врачи находят в различных частях тела», – объяснил министр.

При этом Абашев подтвердил информацию о том, что дроны несли поражающие элементы.

Определенную тревогу у врачей сейчас вызывает состояние двух раненых. Один из них – мужчина с поражением спинномозгового канала, а другой – с поражением грудной клетки. Их оперируют, рассказал министр.

«Вероятность госпитализации в РКБ существует, но в текущий период такой потребности нет. НЦРМБ полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи, наши коллеги справляются. Здесь работают выездные бригады Республиканского центра медицины катастроф, врачи-специалисты из РКБ и БСМП Челнов. По окончании первого этапа оказания медицинской помощи мы проведем консилиум, в ходе которого определимся по дальнейшей маршрутизации пациентов, и в случае необходимости будет осуществлен следующий этап эвакуации», – рассказал Альмир Абашев.