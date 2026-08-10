Мэр Нижнекамска сообщил о дополнительных выплатах пострадавшим и семьям погибших

Предприятия Нижнекамска окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Финансовая помощь будет оказана и пострадавшим сотрудникам, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон», – написал мэр в МАКСе.

Беляев поручил ответственным службам оперативно собрать информацию о поврежденном имуществе жителей. Повреждения будут компенсированы, все разбитые окна – заменены.

«Это тяжелейшая трагедия для всех нас. Искренне соболезную родным и близким погибших», – написал он.

Ранее сообщалось, о решении Раиса Татарстана Рустама Минниханова оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке на город. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей, пострадавшим в зависимости от степени тяжести – от 300 до 600 тыс. рублей.