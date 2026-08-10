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Происшествия 10 августа 2026 16:13

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке беспилотников на Нижнекамск

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Среди погибших в результате атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск – семь граждан Узбекистана. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Казани.

На место происшествия выехал Генеральный консул Узбекистана в столице РТ Нодиржон Касимов. Дипломат занимается решением вопросов, связанных с репатриацией тел погибших на родину.

Сегодня Нижнекамск подвергся удару беспилотников противника. В результате погибли 13 человек, в том числе – один ребенок.

#нижнекамск #атака БПЛА
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