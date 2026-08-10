news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 10 августа 2026 15:46

Получат военное возмездие, – МИД РФ о судьбе причастных к ударам по Нижнекамску

Читайте нас в
Телеграм

Неотвратимое суровое наказание понесут все причастные к ударам по Нижнекамску и Белгороду. Об этом заявил МИД РФ.

«Все причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие», – приводит сообщение министерства РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

#мид россии #мид рф #атака БПЛА #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

10 августа 2026
Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

10 августа 2026
Новости партнеров