Получат военное возмездие, – МИД РФ о судьбе причастных к ударам по Нижнекамску

Неотвратимое суровое наказание понесут все причастные к ударам по Нижнекамску и Белгороду. Об этом заявил МИД РФ.

«Все причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие», – приводит сообщение министерства РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.