Губернатор Соколов выразил соболезнования жителям Татарстана

Губернатор Кировской области Александр Соколов направил телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Нижнекамске. Об этом он сообщил в МАКС.

«Соболезную Вам, жителям Республики Татарстан, родным и близким погибших в результате вражеской атаки на Нижнекамск. Кировская область, которая подвергается атакам врага, понимает всю боль и горечь утраты близких людей. Скорбим вместе с Вами. Желаю Вам сил и стойкости, всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал Соколов.