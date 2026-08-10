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Происшествия 10 августа 2026 15:04

Губернатор Соколов выразил соболезнования жителям Татарстана

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Губернатор Кировской области Александр Соколов направил телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Нижнекамске. Об этом он сообщил в МАКС.

«Соболезную Вам, жителям Республики Татарстан, родным и близким погибших в результате вражеской атаки на Нижнекамск. Кировская область, которая подвергается атакам врага, понимает всю боль и горечь утраты близких людей. Скорбим вместе с Вами. Желаю Вам сил и стойкости, всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал Соколов.

#кировская область #нижнекамск #атака БПЛА
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