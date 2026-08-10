При атаке БПЛА на Нижнекамск пострадали 78 человек

Во время сегодняшней утренней атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что в результате ударов дронов в Нижнекамске погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.

Как сообщили ранее в Главном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.