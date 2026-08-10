Раис РТ: Технологические циклы наших предприятий имеют определенные проблемы

После сегодняшней атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск некоторые предприятия столкнулись с определенными проблемами. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов представителям прессы после заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

«В части промышленных объектов мы считаем, что технологические циклы работы наших предприятий имеют определенные проблемы», – констатировал руководитель республики, не конкретизируя, о каких именно производствах идет речь.

«Но работаем, чтобы объекты были защищены и люди были подготовлены к вот таким нестандартным ситуациям», – подчеркнул он.

Отдельно Рустам Минниханов остановился на вопросе поддержки раненых в результате атаки и жильцов пострадавшего дома.

«Мы полностью всё посмотрели, необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал, значит, они созданы. В школе – и питание, и размещение», – отметил он.

«Сегодня мы постараемся, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе. Ну, и наши подрядчики, строители, проектировщики будут приступать к ремонту этого дома. Я считаю, что все эти вопросы [решены]», – добавил Раис РТ.

«Ну и самое главное – те 25 человек, они находятся в больницах. Двое тяжелых – в Челнах, а остальные здесь. Всем оказывается помощь», – проинформировал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также заметил, что представители руководства республики посетили раненых, попавших в больницы. Вместе с ними госпитализированных навестил Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов – граждане этой страны есть среди погибших и пострадавших.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.