Экономист Балынин объяснил, кто выйдет на страховую пенсию без трудового стажа

Женщина, которая родила 10 детей и каждый раз находилась в отпуске по уходу за ребенком в течение полутора лет, теоретически может получить страховую пенсию по старости, даже если за всю жизнь официально не работала. Об этом «Татар-информу» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что для назначения страховой пенсии необходимо одновременно соблюсти три основных требования. Речь идет о достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и страхового стажа продолжительностью не менее 15 лет.

«В рамках повышения уровня поддержки многодетных семей, в дополнение к уже имеющимся мерам, убрано ограничение на включение в страховой стаж периода ухода за детьми (ранее можно было не более 6 лет), а также отсутствует ограничение на начисление ИПК (ранее начислялись только за периоды ухода за первыми 4 детьми)», – рассказал Балынин.

Таким образом, уход за десятью детьми может обеспечить женщине необходимую продолжительность страхового стажа. Если каждый отпуск по уходу продолжался по 1,5 года, суммарно набирается 15 лет. Одновременно за эти периоды формируется 72,9 ИПК, что значительно превышает установленный минимум в 30 баллов.

При этом для многодетных матерей действуют и специальные условия выхода на пенсию. Женщины, которые родили не менее пяти детей и воспитывали их до восьмилетнего возраста, по-прежнему могут оформить страховую пенсию по старости с 50 лет. Для этого также потребуется накопить как минимум 30 ИПК и иметь не менее 15 лет страхового стажа.