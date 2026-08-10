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Общество 10 августа 2026 14:00

Семьям погибших в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

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Семьям погибших в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим при атаке на Нижнекамск, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Семьям погибших предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей соответственно», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частично и полностью утраченное имущество.

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