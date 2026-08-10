Жители Нижнекамска создали стихийный мемориал в память о жертвах атаки БПЛА

В Нижнекамске появился стихийный материал в память о жертвах атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Нижнекамцы приносят к городскому музею свечи и цветы в память о погибших при ударах беспилотников.

Кроме того, на электронных билбордах появились траурные баннеры с надписью «Нижнекамск 10.08.2026» и горящей свечой.

Сегодня Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. В результате ударов дронов погибли 13 человек, в том числе семь граждан Узбекистана. Среди погибших есть пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Девять человек погибли в хостеле, находящемся на территории промзоны. Еще более 70 человек пострадали, из них 21 был госпитализирован.

Как сообщили ранее в Главном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.