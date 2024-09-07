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Блогеры их разных регионов России отправились в тур по городам Татарстана
Блогеры из разных регионов России отправились в тур по города Татарстана. Путешествие продлится с 6 по 10 сентября, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Мы уделяем большое внимание работе с блогерским сообществом, так как они являются важными лидерами мнений среди молодежи, — рассказал министр по делам молодежи Ринат Садыков. — Общая цель проекта — популяризация в социальных сетях достижений Татарстана в области молодежной политики, культуры, промышленности, IT, образования, сельского хозяйства, здравоохранения и в других направлениях».
Стартовал блог-тур в Мамадыше с турмаршрута «Одна дорога, пять культур»: блогеры познакомились с культурой сразу пяти национальностей Татарстана. После они приехали в Елабугу, где успели посмотреть Мемориальный дом-музей Шишкина, Музей уездной медицины им. Бехтерева, Музей современного этноискусства, Елабужское городище и пр.
«За один день мы максимально погрузились в культуру Татарстана, познакомились с традициями разных народов, проживающих здесь. Нас встречали с народными песнями и танцами, угощали национальными блюдами. Действительно, все национальности разные, но, несмотря на это, в Республике Татарстан они живут в мире согласии», — рассказала Екатерина Степанова из Нижнего Новгорода.
Участники проекта также успели побывать на экскурсии в ОЭЗ «Алабуга», в Набережных Челнах, где посетили фабрику по производству клюшек «Заряд», татарский драмтеатр им. Аяза Гилязова и русский драмтеатр «Мастеровые», штаб команды «КАМАЗ-мастер».
В туре участвуют блогеры из Казани, Владикавказа, Ижевска, Иркутска, Кемерово, Самары, Саратова, Челябинска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Воронежа. Общее число подписчиков всех участников проекта почти 30 млн человек.
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