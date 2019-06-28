В Москве сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы-2019»

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В концертном зале Татарского культурного центра Москвы состоялся финал регионального тура международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2019», ставший ярким и запоминающимся праздником красоты и национальных традиций, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Концертная программа состоялась при участии заслуженной артистки России и народной артистки РТ Наили Фатеховой, молодых артистов, лауреатов конкурса «Татар моны» Гульнары Яруллиной, Камиля Фехретдинова и Эльвиры Ракиповой, а также ансамбля татарского танца «Ильдан». Ведущими торжества стали Зимфира Зайдуллина и Ильнур Фасхтдинов.

В финале приняли участие девять девушек. На протяжении трех месяцев они проходили испытания, готовясь к итоговому этапу: учились танцевать, «обновили» татарский язык, литературу и историю, обучались рукоделию и кулинарии, ораторскому искусству, вокалу, сценическому искусству. Также для татарских красавиц провели экскурсии по татарскому центру и Соборной мечети.

В финале участницы исполнили песни из репертуара Ильхама Шакирова, прочитали стихи Мусы Джалиля. Также девушки продемонстрировали свое мастерство в хореографии, исполнив совместный танец под названием «Девичник».



По итогам конкурса каждая из финалисток стала победительницей в отдельной номинации: «Самой веселой Татар кызы-2019» стала Диляра Насырова, «Самой старательной Татар кызы-2019» признали Гельяз Мавлютову, «Самой творческой Татар кызы-2019» – Айсылу Мирхафизхан, «Самая интеллектуальной Татар кызы-2019» – Ильмиру Асхабетдинову.



Ямиля Сиражетдинова победила в номинации «Самая вдохновленная Татар кызы-2019», Эльмира Тазиева стала «Самой лучезарной Татар кызы-2019», Рузиля Бикова стала лучшей в категории «Приверженная своей нации Татар кызы-2019».



«Самой милой Татар кызы-2019» провозгласили Альфию Гафурову, а «Самой изысканной Татар кызы-2019» – Данию Фатихову. В результате интернет-голосования победительницей в номинации «Мисс народная краса» стала Ямиля Сиражетдинова.





Победительницами в этом году стали две участницы, представляющие Московский регион. «Татар кызы-2019 Москва» признана Айсылу Мирхафизхан, а «Татар кызы-2019 Московская область» стала Рузиля Бикова. Красавицы представят столицу страны на международном конкурсе «Татар кызы-2019» в Ижевске в сентябре текущего года.

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