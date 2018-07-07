Татарстанские экипажи участвуют в Off-road состязаниях «Таинственный лес-2018»

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Фото: архив/Арсений Маврин
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). III этап Кубка клубов по внедорожному спорту «PROдвижение 4X4» стартовал на территории Республики Марий Эл. Участие в нем принимают экипажи любителей внедорожного спорта со всего Поволжья, в том числе и из Татарстана.
«Таинственный лес-2018» представляет собой трассу, проложенную организаторами по пересеченной местности. Она изобилует препятствиями, сложными для прохождения даже подготовленными автомобилями. Это десятки километров с множеством контрольных точек, которые нужно найти, четко выполнив все задания оргкомитета. Посещение каждой необходимо зафиксировать на фото, причем строго определенным образом.
Оценить уровень подготовки своих автомобилей, а также способность найти небольшие метки в густом лесу решились 50 экипажей. Победителем станет тот, кто за меньшее время сможет обнаружить, посетить и зафиксировать наибольшее число контрольных точек.
Необычность гонки в этом году заключается в использовании технологий Интернета вещей. Татарстанская компания «Новоучет», занимающаяся изготовлением и продвижением приборов дистанционного сбора и передачи информации, оборудовала часть ключевых контрольных точек сверхэкономными в энергопотреблении радиомодулями с LoRa-модуляцией сигнала – той же, что применяется для дистанционного сбора информации приборов учета в системе ЖКХ. Локальная IOT-сеть позволит судейской бригаде в режиме онлайн получать данные об успешности экипажей.
В перспективе использование технологий Интернета вещей в состязаниях по спортивному и внедорожному автоориентированию позволит добиться объективного учета прохождения контрольных точек и избежать малейшей вероятности искажения результатов, а как следствие – и споров за призовые места, уверены организаторы заезда.
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