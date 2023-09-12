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За год количество возгорания лесов в Татарстане увеличилось почти в три раза
На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1 090 термических точек и почти 890 возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано более 460 термоточек и более 320 случаев возгораний. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.
«В этом году в республике достаточно непросто проходит пожароопасный сезон в лесах. Была ранняя весна, на смену ей пришло экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до 35-37 градусов, и почти не было дождей», — отметил он.
Спикер напомнил, что ограничения на посещение лесов в республике вводились пять раз. Они действовали с 15 апреля по 5 мая, с 22 мая по 11 июня, с 16 июня по 6 июля, с 7 по 27 июля и с 31 июля по 20 августа. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, в этом году на территории республики был зарегистрирован один лесной пожар в Альметьевском районе. Он случился в конце мая.
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