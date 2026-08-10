Глава Минздрава РТ посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижекамске

Фото: канал Альмира Абашева в Максе

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев лично посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Привлечены наши ведущие специалисты, в том числе из Казани и Набережных Челнов. Более 20 человек госпитализированы, состояние различной тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Абашев.

Ранее стало известно, что по поручению Раиса Республики Татарстан на месте происшествия в Нижнекамске развернута комплексная система оказания помощи. Координацию медицинской службы осуществляет министр здравоохранения РТ.