(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018» завершится 15 августа. Информация об этом опубликована на официальном сайте конкурса.

Волонтеры отправляют заявки, начиная с середины марта. В конкурсе предусмотрено 12 обновленных номинаций: «Рожденные помогать», «Помощь детям», «Организатор добровольчества», «Смелые сердцем» и другие.

Участие в конкурсе могут принять юридические и физические лица, а возраст участников начинается с 8 лет.

Итоги конкурса подведут на Всероссийском форуме добровольцев в декабре 2018 года. Победитель получит премию «Доброволец России — 2018».

Конкурс является ключевым событием Года добровольца (волонтера) в России.