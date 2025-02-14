Элла Памфилова

Фото: kremlin.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посетит Казань для участия во Всероссийском семинаре-совещании для руководителей информационных служб региональных избирательных комиссий, намеченном на апрель этого года. Об этом рассказал глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В своем выступлении на очередном заседании Центризбиркома республики Кондратьев обратил внимание на то, что в рамках подготовки к избирательным кампаниям 2025 года в системе избиркомов Татарстана открылось сразу несколько образовательных программ. В первую очередь речь идет именно о всероссийском семинаре-совещании.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

«Выбор нашей столицы местом проведения всероссийского семинара-совещания – большое доверие руководства ЦИК России и хорошая оценка наших информационных проектов. Предстоящее событие – это большая ответственность, ведь в работе масштабного образовательного форума примет участие председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Александровна Памфилова», – заметил глава ЦИК РТ.

«Отмечу, что это будет первый приезд Эллы Александровны в нашу республику в качестве руководителя ЦИК страны!» – подчеркнул в связи с этим Андрей Кондратьев.

По словам председателя республиканской ЦИК, в текущем году в Татарстане также организуют обучение системных администраторов работе в системе ГАС «Выборы 2.0» и обучение членов избиркомов использованию новых возможностей работы через личные кабинеты на портале госуслуг РФ.