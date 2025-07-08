Все кандидаты представили документы в ЦИК РТ для выдвижения на выборах Раиса РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Центральную избирательную комиссию Татарстана поступили документы о выдвижении на должность Раиса РТ от всех четырех кандидатов. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«В Татарстане кандидаты на должность Раиса выдвигаются только политическими партиями. Период выдвижения кандидатов проходит с 12 июня по 11 июля. Всего зарегистрированы 23 общероссийские политические партии, в том числе в Татарстане – 17 региональных отделений. Из них в выборах Раиса РТ участвует четыре политические партии», – рассказал он.

В частности, действующий руководитель республики Рустам Минниханов выдвинут от «Единой России», Руслан Юсупов – от ЛДПР, Хафиз Миргалимов – от КПРФ, Виталий Смирнов – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Нефедов напомнил, что в Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся три избирательные кампании: выборы Раиса РТ, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также депутата Госсовета по Мелекесскому округу №18. Эта вакансия образовалась после наделения полномочиями сенатора РФ Геннадия Емельянова.

«Прямые выборы руководителя республики мы будем проводить в шестой раз. Учитывая особый статус Раиса Татарстана, эти выборы можно назвать самой важной избирательной кампанией 2025 года», – подчеркнул он.

Всего в России в этом году пройдут выборы 25 депутатских собраний региональных административных центров, 11 законодательных собраний субъектов РФ, 19 глав регионов. Кроме того, в Ненецком автономном округе высшее должностное лицо будет избираться законодательным органом этого региона по представлению Президента РФ Владимира Путина.