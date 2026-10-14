«Весь Татарстан гордится вами»: Минниханов поздравил «семью года» Култышевых

Семья Култышевых победила на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья Защитника Отечества», следует из информации, размещенной на официальном канале Раиса РТ Рустама Минниханова.

Папа Тимофей Култышев с первого дня специальной военной операции находится на передовой. Мама Лилия Култышева инициировала волонтерское движение жен участников СВО. В публикации семью называют примером стойкости, мужества и патриотизма.

Фото: официальный канал Рустама Минниханова в МАКС

«И в будущем оставайтесь такой же активной, красивой и дружной семьей, живите долгие годы! Пусть ваша жизнь будет богата новыми победами, пусть наполняется радостными и счастливыми воспоминаниями. Весь Татарстан гордится вами!» – говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс «Семья года» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Это ежегодное масштабное мероприятие, которое направлено на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства