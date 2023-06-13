«Лидер среди девелоперов РТ»: в Кремле прошла презентация «Суварово» от #Суварстроит

Фото: © Расих Фасхутдинов/ИА «Татар-информ»

«Суварово» — такое историческое название получил новый кластер на территории Лаишевского узла в Татарстане, объединивший три современных жилых комплекса: «Южный парк», «Времена года» и «Станцию Спортивную».

Название кластера связано с древним городом, располагавшимся на территории Волжской Болгарии — Сувар. О ребрендинге территории рассказали представители #Суварстроит в Казанском Кремле.

Фото: пресс-служба ООО #Суварстроит

«Мы продолжаем развитие территории площадью 113 га и планируем построить миллион квадратных метров жилья. Шестой месяц подряд наша компания лидирует среди девелоперов Татарстана по основным показателям жилищного строительства, а также входит в топ застройщиков республики по объемам строительства», — сообщил генеральный директор УК Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

На данный момент объем строительства компании #Суварстроит составляет 219 тыс. квадратных метров. Это 14 жилых домов и более 4,6 тыс. квартир. С начала года завершено строительство четырех домов в жилых комплексах «Южный парк» и «Станция Спортивная», а это более 650 квартир.

«До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три дома в жилом комплексе „Южный парк“, два из которых будут полностью в чистовой отделке и укомплектованы системой „Умный дом“», — отметил Нурмухаметов.

Фото: пресс-служба ООО #Суварстроит

«Умный дом» — собственная разработка компании #Суварстроит. Жителям доступны голосовой помощник и развлекательный медиацентр, позволяющие управлять умной техникой, а также умные выключатели света, комплекты перекрытия воды, датчики протечки и открытия дверей, система климат-контроля.

Застройщик активно внедряет разные инновации, обеспечивая безопасность жильцов при помощи концепции «Двор без машин», систем домофонов и видеонаблюдения. Для автовладельцев предусмотрены открытые парковки и крытые парковочные комплексы. По данным портала ДОМ.РФ, квартиры в жилом комплексе «Южный парк» стали самыми продаваемыми с января по апрель 2023 года.

Фото: пресс-служба ООО #Суварстроит

Выступая на презентации, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев отметил, что наиболее перспективной территорией развития казанской агломерации сейчас являются Лаишевский узел и Зеленодольский район. Работающая на данных локациях компания «Суварстроит» — лидер строительного комплекса республики.

«На территории Лаишевского узла более 4 млн квадратных метров — это строительный потенциал, который мы отчетливо видим на сегодняшний день. Это хороший задел на ближайшие десять лет, который вселяет уверенность, что республика будет держать высокую планку в сфере жилищного строительства», — сказал Кудряшев.

Спикер напомнил, что республика на протяжении трех лет ежегодно вводит более 3 млн квадратных метров жилья, являясь лидером в Приволжском федеральном округе.

Фото: пресс-служба ООО #Суварстроит

Интересно, что идея объединения трех жилых комплексов под общим названием «Суварово» возникла у застройщика в 2016 году, когда был заложен первый камень будущего жилого комплекса. Старт строительству дал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Общая стоимость инвестиций в проект составила более 1 млрд долларов.

Жилые дома вводились в строй опережающими темпами, благодаря чему в этом году появилась готовая площадка для создания кластера. Название кластера, как и самой компании, связано с древним городом, располагавшимся на территории Волжской Булгарии. Символично, что площадь древнего Сувара составляла 100 га, как и у трех современных жилых комплексов.

«Мы не просто строим дома, а вкладываем в них душу. Наш проект — не на один день. Это дома, в которых будут жить наши дети», — отметила заместитель директора по маркетингу и продажам бренда #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Фото: пресс-служба ООО #Суварстроит

Квартиры в жилых комплексах «Суварово» выбирают люди разных возрастов. Их доступность обусловлена наличием абсолютно разного формата и класса жилья по привлекательной для Казани цене от 3,9 млн рублей. Новый район развивается, опираясь на три главных постулата — экология, доступность и будущее.

Важную роль при выборе жилья играет транспортная доступность. Добраться на электричке из «Суварово» до центра Казани можно на скоростном поезде за 17 минут. Для удобства жителей построена и открыта современная четырехполосная автомобильная дорога на границе района. Ежедневно курсируют автобусы до города, для пассажиров оборудованы удобные остановки общественного транспорта. В «Суварово» активно развивается социальная инфраструктура, на первых этажах домов открываются магазины формата «у дома». В дальнейшем планируется строительство 4 школ и 13 детских садов. Первая школа в ближайшие годы откроется на территории «Станции Спортивной».

Присутствующие на мероприятии риелторы отметили, что «Жить в „Суварово“ — это круто».

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