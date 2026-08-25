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Общество 25 августа 2026 08:04

Труженица тыла Вера Матросова из Лаишевского района отмечает 95-летний юбилей

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Труженица тыла Вера Матросова из Лаишевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Вера Ефимовна родилась 25 августа 1931 года в деревне Тельма Чистопольского района ТАССР. Ее родители были тружениками колхоза, в семье воспитывалось пятеро детей. Вера окончила два класса школы. В годы Великой Отечественной войны трудилась разнорабочей в колхозе. После войны работала на элеваторе», – рассказали в пресс-службе.

С будущим супругом Вера Ефимовна познакомилась на работе. Вместе они прожили почти 58 лет, воспитали четверых детей. Сейчас Вера Ефимовна живет с единственной оставшейся в живых дочерью Еленой. У нее пятеро внуков и четверо правнуков.

Вера Ефимовна имеет юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне. За многолетний и добросовестный труд она удостоена звания ветерана труда.

#Год воинской и трудовой доблести
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