СМИ: ТПП предложила установить сроки выдачи документа об ущербе от ударов БПЛА

Торгово-промышленная палата России предложила установить для маркетплейсов конкретные сроки выдачи документов, подтверждающих ущерб предпринимателей от атак беспилотников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ТПП в Правительство.

Помимо этого, палата предлагает проводить с участием пострадавших продавцов ревизию остатков товаров на уцелевших складах. Предпринимателям также хотят предоставить доступ к информации о фактическом наличии продукции и ее состоянии.

Еще одна инициатива ТПП – создание единого открытого реестра пострадавших предпринимателей и объемов утраченного имущества. Кроме того, объединение предлагает снять ограничения на вывоз товаров с сохранившихся складов.

В объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщили «Ведомостям», что маркетплейс уже выдает продавцам справки о наличии их товаров на складах, пострадавших в результате ударов по логистической инфраструктуре компании.

По словам представителя RWB, документ автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжают уточнять, а справки актуализируют по мере поступления новых данных.