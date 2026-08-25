Два человека погибли в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Вражеские БПЛА минувшей ночью атаковали Северский район Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, два человека погибли и еще два – пострадали.

«Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли. Выражаю самые искренние соболезнования близким. Еще два человека пострадали, желаю им скорейшего выздоровления», – написал глава региона в МАКС.

Кондратьев также добавил, что в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Также возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

