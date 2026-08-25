Мужчина сгорел в гараже под Казанью

Трагедия произошла в селе Высокая Гора. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на улице 3-я Степная сгорел одноэтажный кирпичный гараж и находившийся внутри автомобиль Toyota. Во время тушения пожара было обнаружено тело 84-летнего мужчины.

Площадь пожара составила 12 кв. метров, предварительная причина происшествия устанавливается.

МЧС напоминает: ‎

Гараж — зона повышенного риска: здесь часто хранят горючие материалы, используют электрооборудование.

‎Основные причины пожаров в гаражах:

‎* Неисправная электропроводка. Старая или повреждённая проводка, перегруженные розетки, самодельные удлинители — частая причина возгораний.

‎* Хранение горючих веществ. Бензин, масла, растворители легко воспламеняются даже от небольшой искры.

‎* Использование открытого огня. Курение в гараже, применение газовых горелок без соблюдения мер предосторожности.

‎* Неправильное использование отопительных приборов. Самодельные или неисправные обогреватели, оставленные без присмотра.

‎* Автомобильные неисправности. Утечка топлива, короткое замыкание в электропроводке автомобиля.

‎‎Как предотвратить пожар: простые, но важные правила

‎1. Регулярно проверяйте электропроводку. Не используйте повреждённые кабели и розетки, не перегружайте сеть. Лучше установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО).

‎2. Храните горючие материалы правильно. Держите бензин, масла и растворители в специальных металлических канистрах вдали от источников тепла. Не храните в гараже большие объёмы легковоспламеняющихся жидкостей.

‎3. Откажитесь от открытого огня. Не прогревайте двигатель с помощью открытого пламени, не курите в гараже.

‎4. Используйте только исправные отопительные приборы. Если в гараже есть обогреватель, следите за его состоянием и не оставляйте включённым без присмотра.

‎5. Оснастите гараж средствами пожаротушения. Огнетушитель (лучше порошковый или углекислотный) должен быть в легкодоступном месте. Полезно также иметь противопожарное полотно.

‎6. Поддерживайте порядок. Не захламляйте гараж — скопление мусора и старых вещей увеличивает риск возгорания и мешает эвакуации.

‎7. Установите автономные дымовые пожарные извещатели. Даже в нежилом помещении датчик дыма может вовремя предупредить о пожаре.

‎8. Знайте, как действовать при пожаре. Держите под рукой план действий: как обесточить гараж, где находится огнетушитель, как быстро покинуть помещение.

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить. Соблюдение элементарных правил безопасности может спасти не только имущество, но и жизни.