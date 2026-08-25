Досрочная пенсия для женщин в Татарстане: в каких случаях возможна

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Женщины, родившие нескольких детей, имеют право на досрочное назначение пенсии. Какие пенсионные льготы имеют матери в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Наличие двоих детей

Женщины, которые родили двух детей, имеют право на досрочный выход на пенсию, но при соблюдении следующего условия. Она должна иметь общий страховой стаж не менее 20 лет, из них 12 лет должны быть отработаны в районах Крайнего Севера или 17 лет – в приравненных к ним местностях.

В данном случае жительница Татарстана вправе выйти на пенсию сразу на 10 лет раньше – в 50 лет.

Досрочный выход на пенсию для матерей троих детей

Матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста троих детей, могут рассчитывать на выход на пенсию после того, как им исполнится 57 лет. Но для этого необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа

Наличие четырех детей

Матери четырех детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут также выйти на пенсию досрочно – в 56 лет. Но для этого нужно отработать не менее 15 лет.

Досрочная пенсия за пять детей

Женщины, родившие и воспитавшие пятерых детей, вправе рассчитывать на пенсионное обеспечение с 50-летнего возраста. Но для этого также нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.