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Общество 25 августа 2026 07:30

Учителя татарского языка получат по 115 тыс. рублей за успехи учеников

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Учителя татарского языка получат по 115 тыс. рублей за успехи учеников
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил порядок предоставления денежного поощрения учителям родного (татарского) языка и литературы. Данная мера направлена на стимулирование профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих высокую результативность учащихся на интеллектуальных состязаниях.

Денежное вознаграждение в размере 115 тысяч рублей будет выплачиваться учителям государственных и муниципальных образовательных организаций за подготовку победителей и призеров республиканских олимпиад по родному языку и литературе, а также Международной олимпиады по татарскому языку. Установленная квота предусматривает ежегодное поощрение 13 наиболее отличившихся специалистов.

Процесс определения получателей выплат предполагает проведение конкурсного отбора, организацию которого берет на себя Министерство образования и науки Республики Татарстан. При оценке кандидатов экспертная комиссия будет учитывать показатели достижений воспитанников в динамике за последние три года.

К соискателям также предъявляется ряд обязательных требований, включая отсутствие налоговой задолженности и соответствие нормам федерального законодательства.

Данное поощрение является единовременным и финансируется из бюджета Республики Татарстан.

#татарский язык #учителя родного языка #выплаты учителям
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