Валерий Леонтьев исполнил песни Раймонда Паулса на «Новой волне» в Казани

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на «Новой волне 2026» в Казани. На фестивале вчера прошел юбилейный творческий вечер одного из основателей этого конкурса, композитора Раймонда Паулса, которому в этом году исполнилось 90 лет.

Леонтьев исполнил свои легендарные хиты, написанные для него Паулсом, – «Исчезли солнечные дни», а также «Затмение солнца», которую он назвал одной из своих любимых песен этого композитора.

Кроме того, вместе с Artik & Asti Леонтьев исполнил песню «Вернисаж», а с Хором Академии Игоря Крутого - «Зеленый свет».

Публика встретила 77-летнего артиста бурными овациями, под крики «Браво». Зрители долго не отпускали артиста, хором скандируя «Спасибо!».

Валерий Леонтьев с 2002 года проживает в США и редко выходит на большую сцену. В прошлом году певец также принял участие в «Новой волне» в Казани, выступив на гала-концерте. Ожидается, что сегодня артист тоже исполнит свои песни на гала-концерте фестиваля.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».