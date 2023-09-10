На Украине предложили отменить категорию ограниченно годных к военной службе

Дмитрий Лубинец

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил Совету национальной безопасности и обороны страну убрать из законодательства понятие ограниченной годности к военной службе. Он рассказал об этом в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Лубинец уверен, что, если человек «в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)».

Соответственно, по словам омбудсмена, этот вопрос был рассмотрен на заседании СНБО, где он и сформулировал свое предложение. Гражданин Украины должен признаваться либо пригодным к выполнению военной службы, либо непригодным, убежден он.

При этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека признал, что многие здоровые граждане «из-за коррупционной составляющей» получили справки о полной непригодности, а люди, имеющие хронические заболевания, — только справки об ограниченной годности. «Это требует урегулирования», — подчеркнул он.

Дмитрий Лубинец пояснил, что рекомендовал СНБО решить проблему с ограниченной пригодностью путем регламентации военных профессий. При наличии проблем со здоровьем у признанного годным к службе гражданина Украины все должны понимать, что такой человек может служить только в определенных войсках, но не на передовой, уточнил.

Ранее Министерство обороны Украины разрешило призывать представителей некоторых категорий ограниченно годных к военной службе. Мобилизовывать их предполагается по конкретным военным специальностям.