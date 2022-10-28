Догазификация раздора: Госкомитет по тарифам РТ хочет срезать спецнадбавки для «Газпрома»

Программа социальной догазификации жилых домов забуксовала в Татарстане. Государство оплачивает подвод газа до границ земельных участков, но у сельчан зачастую не хватает средств на прокладку сетей на самом участке и оборудование в доме. О проблемных вопросах рассказал журналистам зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

На сегодняшний день газ доведен до границ 8,7 тыс. участков из 10 тыс. запланированных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Полностью газифицировано лишь 32% домовладений – участников программы»

На сегодняшний день татарстанцы подали 29 тыс. заявок по программе социальной догазификации, в том числе за последние две недели – 8,4 тыс. Из них принято в работу 15 тыс. обращений. Остальные заявки либо не приняты по причине неполного комплекта документов, либо отклонены из-за отсутствия основания для догазификации, сообщил Дмитрий Сапожников.

«Всего в настоящее время заключено 13,7 тыс. договоров, в том числе за последние две недели – 638. Газопровод проведен до границ 8,7 тыс. участков, прирост за две недели – 1,2 тыс. участков. Пуск газа к домовладению выполнен на 532 участках за две недели, всего газ подключен в 2,8 тыс. домовладениях. Таким образом, полностью газифицировано лишь 32% домовладений от общего количества домов, до границ земельных участков которых проложены трубы», – проинформировал он.

Исполнителем программы в Татарстане определена компания «Газпром трансгаз Казань». По действующему законодательству, выполнение договора на технологическое присоединение не может длиться дольше, чем 135 дней. Однако в некоторых случаях, по данным Сапожникова, компания откладывает заявки на 2023-2024 годы.

«Мы сейчас точечно выезжаем по районам. В одном из районов выявлен такой факт: собственник в границах земельного участка провел за свои деньги газопровод, есть объект недвижимости, в котором установлено все оборудование. Он подал заявку в «Газпром трансгаз Казань» на подведение газопровода до границ земельного участка. Этот участок в планах газификации включен на 2023 или на 2024 год. Хотя фактически можно туда уже провести газопровод и осуществить пуск газа», – рассказал Сапожников.

Дмитрий Сапожников: «Итог должен быть такой – чтобы газ, не востребованный на внешних рынках, потреблялся внутри страны и региона» Фото: © «Татар-информ»

Аутсайдерами стали 17 районов

Спикер Госкомитета РТ по тарифам выделил ряд районов, где программа буксует. Таких по республике он насчитал семнадцать.

«В “красной зоне”, где догазификация составляет менее 30%, – Арский, Черемшанский, Нижнекамский, Спасский, Аксубаевский, Мензелинский, Елабужский, Тетюшский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Азнакаевский, Агрызский, Зеленодольский, Тукаевский и Альметьевский – всего 15 районов. В двух районах показатель догазификации ниже 15% – это Аксубаевский и Елабужский», – сообщил Дмитрий Сапожников.

Лидерами по выполнению программы догазификации выступают Кукморский (73%), Буинский (59%), Новошешминский (57%), Чистопольский и Балтасинский (по 53%), Апастовский (52%) и Атнинский (51%) районы.

Как уже отмечалось, на сегодняшний день газ доведен до границ 8,7 тыс. участков из 10 тыс. запланированных. Скорее всего, до конца года «Газпром Трансгаз Казань» намеченный план выполнит. По договорам исполнитель программы доводит газ до границ земельных участков. А вот когда будут проведены работы в границах земельного участка и состоится фактический пуск газа в дом – такой информацией никто не обладает. Все зависит от собственников домовладений, когда они смогут, исходя из своих финансовых возможностей, провести необходимые работы.

«Программа догазификации, если читать действующее законодательство, подразумевает фактическое присоединение газоиспользующего оборудования к системе газораспределения. По нашему мнению, выполнение программы догазификации – это подключение самого дома, фактический пуск газа», – считает спикер Госкомитета РТ по тарифам.

Низкий процент догазификации внутри земельного участка объясняется нехваткой денег у сельских жителей для выполнения необходимых работ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На догазификацию одного домовладения в среднем требуется 180 тыс. рублей»

Таким образом, в конечном итоге все дома сельчан должны получить газ. Ведь в программе, утвержденной постановлением Кабмина РТ, одним из целевых индикаторов является увеличение потребления газа населением.

Согласно данным Дмитрия Сапожникова, на догазификацию одного домовладения внутри земельного участка в среднем требуется 180 тыс. рублей, однако в отдельных случаях эта сумма может составлять 300 тыс.

«По графикам и планам ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2022 году будет фактически осуществлен пуск газа лишь в 4622 домовладения. А это менее 50% от утвержденного плана», – заметил спикер.

Стоит отметить, что программа догазификации не ограничивается 2022 годом, ее сделали бессрочной. Но это обстоятельство не отменяет план, утвержденный постановлением Кабмина Татарстана.

«Программа догазификации, по моему мнению, все-таки до конца не будет выполнена в 2022 году. Необходимо усиливать работу либо определить те точки, к которым нужно стремиться. «Газпром трансгаз Казань» имеет все возможности, в том числе финансовые ресурсы, и должен был обеспечить выполнение этой программы», – подчеркнул Сапожников.

Он считает, что низкий процент догазификации внутри земельного участка объясняется нехваткой денег у сельских жителей для выполнения необходимых работ. К тому же некоторые компании могут реализовывать газовое оборудование и проводить работы по его монтажу по завышенным ценам. Представитель Госкомитета РТ по тарифам рекомендовал людям обращаться в «Газпром трансгаз Казань», чтобы эти работы были выполнены по ставкам, утвержденным Госкомитетом РТ по тарифам.

«Итог должен быть такой – чтобы газ, не востребованный на внешних рынках, потреблялся внутри страны и региона», – отметил Сапожников.

«Газпром трансгаз Казань» имеет все возможности, в том числе финансовые ресурсы, и должен был обеспечить выполнение этой программы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кабмин РТ рассмотрит вопрос снижения спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа

По словам спикера, специальная инвестиционная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа в Татарстане может быть снижена с действующих 32% до 10%.

Размеры специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» Госкомитет РТ по тарифам установил еще в декабре прошлого года для финансирования региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана на 2022 год.

«Для выполнения программы догазификации в 2021 году был увеличен размер спецнадбавки. Также с 1 июля 2022 года был повышен размер спецнадбавки, и в настоящее время он составляет 32%. Все ресурсы для обеспечения программы догазификации есть. Но в связи с тем, что мы видим, что программа в том объеме, в котором была запланирована, не выполняется, мы сейчас выходим с инициативой о снижении спецнадбавки. Наше предложение –вернуться к ранее установленным 10%», – сказал Сапожников.

Спикер пояснил, что спецнадбавка влияет на конечный тариф газа для промышленных предприятий. На следующей неделе этот вопрос будет поднят на совещании в Кабинете Министров РТ.

«Мы предлагаем снижение спецнадбавки. Какое будет принято решение – пока неизвестно», – отметил он.

Специальная инвестиционная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа в Татарстане может быть снижена с действующих 32% до 10% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лимит субсидий практически исчерпан»

Программа социальной газификации пользуется поддержкой со стороны государства. Домохозяйствам, участвующим в ней, предоставляется единовременная субсидия на сумму до 80 тыс. рублей.

«У нас эта субсидия утверждена и, по данным Минтруда РТ, довольно востребована. На последнем совещании было озвучено, что лимит практически выполнен. Люди охотно этим продуктом пользуются», – проинформировал Сапожников.

Единовременная субсидия предоставляется по фактически понесенным расходам, если газ проводится внутри участка, и на приобретение газового оборудования для внутридомового использования, в том числе и приборы учета.

«Чтобы воспользоваться данной субсидией, семья должна вначале понести расходы, собрать пакет документов и обратиться в органы соцзащиты за компенсацией этой суммы. Сам процесс выделения этой суммы и компенсации, я думаю, требует доработки, но это не в нашей компетенции», – пояснил спикер.

Однако, по мнению Сапожникова, если семья находится в тяжелом финансовом положении и при этом еще должна строить дом, ей сложно изыскать средства на покупку газового оборудования.

Согласно данным Минтруда РТ, единовременная субсидия предоставляется семьям, в которых есть ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, ребенок-инвалид, а также многодетным семьям и семьям с доходом ниже 10 тыс. рублей на человека. Помимо этого, семьям с низким среднедушевым доходом от 10 до 19 тыс. рублей на человека предоставляется субсидия в размере до 60 тыс. рублей.

Единовременная субсидия предоставляется однократно на одно домовладение. Заявление нужно подать в органы социальной защиты по месту жительства. Сделать это может только собственник жилого помещения, который постоянно проживает в доме. При этом нужно предоставить справку о принадлежности к льготной категории или выписку о доходах, если речь идет о малоимущих семьях.