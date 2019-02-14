Татарстан вошел в перечень «пилотных» регионов-участников Регионального экспортного стандарта 2.0

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Татарстан вошел в перечень пилотных регионов, утвержденных Правительством РФ, в которых в 2019 году будут внедряться передовые практики по поддержке экспорта. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель главы АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников.

«Мы с удовольствием включили Татарстан в официальный перечень "пилотов" по внедрению требований и стандартов 2.0. Неудивительно, потому что среди структур промышленности у республики есть целый ряд секторов, которые чрезвычайно интересны для продвижения на экспорт», — сообщил он.

Региональный экспортный стандарт 2.0 устанавливает минимальный набор инструментов, но не обязует соблюдать конкретные объемы. Таким образом, регион может брать на себя более амбициозные обязательства.

«Я думаю, что в Татарстане будет именно такая картинка, потому что у региона хороший потенциал поддержки малых, средних и крупных компаний. Я думаю, что минимальным объемом средств регион не обойдется», — добавил Кожевников.

Подписание соглашения с республикой может состояться сегодня на инвестиционном форуме в Сочи.

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