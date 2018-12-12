Объем потребления электроэнергии в Татарстане вырос на 3,8%

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Объем потребления электроэнергии в Татарстане по итогам десяти месяцев 2018 года вырос на 3,8%. Об этом было заявлено сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба парламента республики.

Повышение потребления электроэнергии «свидетельствует о росте экономики республики», отметил директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов. По его словам, клиентами предприятия сегодня являются 877 тыс. 346 физических и 38 тыс. 669 юридических лиц.

Он также заметил, что каждый третий татарстанец — 32,5% физлиц — оплачивает счета, передает показания счетчиков, смотрит статистику энергопотребления в электронном виде.

«33 тысячи граждан-потребителей отказались от бумажных квитанций, – говорится в сообщении пресс-службы. – Использование различных тарифов позволило 94 потребителям из числа юрлиц сэкономить 105 млн рублей в 2017-2018 годах».

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