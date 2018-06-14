Математики вычислили победителя ЧМ-2018

Ученые проанализировали около 100 тыс. возможных вариантов.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В результате анализа почти 100 тыс. возможных вариантов ученые из Бельгии и Германии вычислили, что фаворитом мундиаля в 2018 году будет Испания, сообщает РИА Новости.

Математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest (переводится как «случайный лес»). Были проанализированы почти 100 тыс. возможных вариантов развития событий. В анализе учитывались ВВП стран, их население, средний возраст футболистов и др.

Ученые отметили, что на результаты анализа значительно повлияла и сама структура чемпионата, и распределение стран-участниц по группам.

Исследование показало, что шансы на победу больше всех у Испании (17, 8 процента) и Германии (17, 1 процента).

Но специалисты отмечают, что, если сборная Германии пройдет в ¼ финала, она будет опережать Испанию и станет фаворитом.