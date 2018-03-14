За сутки продано более 350 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Футбольные болельщики со всего мира приобрели 356,7 тыс. билетов на матчи чемпионата мира 2018 года за последние сутки – 13 марта в полдень стартовал очередной этап продаж. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

Почти 200 тыс. билетов достались российским болельщикам. Также в первую десятку по количеству приобретенных в первые сутки билетов входят любители футбола из США, Аргентины, Колумбии, Мексики, Бразилии, Перу, Австралии, Германии, Китая и Индии.

В оставшееся до чемпионата мира билеты будет можно приобрести лишь в порядке живой очереди на сайте FIFA при условии своевременной оплаты.

