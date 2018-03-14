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Общество, Спорт

За сутки продано более 350 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018

14 марта 2018, 14:44

Накануне стартовал очередной этап продаж – болельщики могут приобрести билеты в формате живой очереди.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Футбольные болельщики со всего мира приобрели 356,7 тыс. билетов на матчи чемпионата мира 2018 года за последние сутки – 13 марта в полдень стартовал очередной этап продаж. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

Почти 200 тыс. билетов достались российским болельщикам. Также в первую десятку по количеству приобретенных в первые сутки билетов входят любители футбола из США, Аргентины, Колумбии, Мексики, Бразилии, Перу, Австралии, Германии, Китая и Индии.

В оставшееся до чемпионата мира билеты будет можно приобрести лишь в порядке живой очереди на сайте FIFA при условии своевременной оплаты.
 


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