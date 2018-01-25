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Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

25 января 2018, 16:20

Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160 Самолет будет востребован с учетом огромной территории страны, подчеркнул Президент России.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Президент РФ Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160.

«Надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов», – сказал Путин после демонстрационного полета нового бомбардировщика Ту-160 «Петр Дейнекин».

Глава государства подчеркнул, что с учетом огромной территории страны такие самолеты будут востребованы. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что корпорация уже разработала проект подобного сверхзвукового гражданского самолета.

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Казань посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где увидел демонстрационный полет модернизированного бомбардировщика Ту-160 и пообщался с летчиками-испытателями.

 


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