Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Президент РФ Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160.

«Надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов», – сказал Путин после демонстрационного полета нового бомбардировщика Ту-160 «Петр Дейнекин».

Глава государства подчеркнул, что с учетом огромной территории страны такие самолеты будут востребованы. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что корпорация уже разработала проект подобного сверхзвукового гражданского самолета.

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Казань посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где увидел демонстрационный полет модернизированного бомбардировщика Ту-160 и пообщался с летчиками-испытателями.