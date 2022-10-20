«Ростелеком» предложил предпринимателям Казани включить технологии в команду

«Ростелеком» провел презентацию экосистемы цифровых сервисов для предпринимателей Казани. Представители ресторанного и гостиничного бизнеса собрались в DoubleTree by Hilton Kazan City Center, чтобы узнать, как с помощью новейших технологий ускорить бизнес-процессы, нарастить клиентскую базу и повысить качество услуг.

Эксперты «Ростелекома» рассказали гостям о возможностях виртуальной АТС, видеонаблюдении, Wi-Fi, интерактивном телевидении и умных экранах. Облачные сервисы не требуют от клиентов затрат на инфраструктуру и могут быть развернуты за один день.

Альбина Сафина, генеральный директор ООО «Шоколадница-Казань»:

«Мы подключили интерактивное телевидение в день презентации услуг. Для болельщиков планируем транслировать спортивные матчи, а для маленьких посетителей — мультфильмы в детском уголке».

Альбина Минхаирова, начальник отдела продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Технологии в команде — это шаг к эффективному взаимодействию бизнеса с потребителями и увеличению среднего чека. Мы проведем еще несколько встреч на площадках заказчиков и продемонстрируем возможности цифровых услуг компании для конкретного пространства, например покажем преимущества интерактивного телевидения для гостиницы. С помощью сервиса отельеры смогут предоставить постояльцам доступ к популярным телеканалам и художественным фильмам в высоком качестве».

Интерес гостей вызвала виртуальная телефония, с помощью которой можно записывать разговоры и таким образом контролировать качество работы операторов, принимать звонки, не присутствуя в офисе, перераспределять вызовы между сотрудниками. Эксперты «Ростелекома» отметили, что подключить услугу легко: достаточно иметь доступ к интернету.

Обеспечить безопасность общественных мест просто с видеонаблюдением. Интеллектуальный сервис умеет распознавать лица и предметы, а видеозаписи хранятся в облаке провайдера и не занимают место на серверах клиента.

Сэкономить на печатной рекламе поможет услуга «Wi-Fi для гостей». При авторизации в сети заведения пользователи будут знакомиться с акциями, сезонными предложениями и скидками. А умные экраны, к примеру, в кафе продемонстрируют новинки меню с учетом пола и возраста посетителя.

Для малого и среднего бизнеса услуги выгоднее приобретать в пакете «Быть в плюсе». Решение позволяет вместе с доступом к интернету выбрать тот функционал, который необходим клиенту.

«Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признанный технологический лидер в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

На территории Республики Татарстан компания оказывает современные телекоммуникационные услуги для граждан, государственных и частных организаций. Реклама. С перечнем услуг можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» www.rt.ru.