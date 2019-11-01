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Татар-информ

1 ноября 2019, 10:40

Спорт

«Ак Барс» хочет выиграть Кубок Гагарина, но не выпускает на лед героя финала-2018

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Спорт

«Ак Барс» хочет выиграть Кубок Гагарина, но не выпускает на лед героя финала-2018

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Казанский клуб не знает, как поступить со своим воспитанником Эмилем Гариповым, одним из героев чемпионского сезона.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В «Ак Барсе» – лидере Восточной конференции КХЛ – раздумывают над будущим Эмиля Гарипова. 28-летний вратарь был героем финала Кубка Гагарина-2018, когда «Ак Барс» взял титул, но затем в его карьере началась черная полоса. Почему так произошло – рассказывает информационно-аналитический портал BetOn.

В декабре 2018-го Гарипов получил травму спины и выбыл на длительный срок. «Ак Барс» сделал ставку на двух вратарей: шведа Адама Рейдеборна и своего воспитанника Тимура Билялова. Эта пара отлично начала новый сезон, и про Гарипова почти забыли.

С одной стороны, новый тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов показал, что готов работать с новичками и давать им время, как получилось с Олегом Ли. Но с другой — будет ли он убирать в запас вратарей, у которых идет игра в этом сезоне? А ведь Гарипов вернулся в состав и готов играть. После одного из матчей Квартальнова спросили про Гарипова, но тот ответил лишь дежурными фразами, о том, что тренерский штаб помнит и думает над этим.

В СМИ начала появляться информация о том, что казанцы готовы обменять Гарипова. У него одна из самых больших зарплат в клубе — 75 млн рублей — гигантская сумма для нынешнего голкипера № 3 в «Ак Барсе». Обмен — отличный вариант, но потянуть такую зарплату смогут немногие клубы. А команд, где нужен хороший вратарь прямо сейчас, еще меньше.

Гипотетически ЦСКА лишится Ильи Сорокина следующим летом, когда тот уедет в НХЛ. Но есть ли смысл армейцам выменивать Гарипова прямо сейчас? СКА пригодился бы хороший первый номер, но в Питере верят в своих воспитанников и шведа Магнуса Хелльберга. По данным СМИ, «Ак Барс» не смог найти вариантов с обменом Гарипова и даже думал предложить вратарю новый контракт с сокращением зарплаты, но пока дело до этого не дошло. Во всяком случае, агент Гарипова все отрицает — и возможности с обменом, и переговоры о новом контракте.

Судя по всему, Гарипов останется в клубе, а Квартальнову придется потихоньку подпускать его к основе. Ведь Эмиль — воспитанник «Ак Барса» и один из любимчиков казанской публики. Поэтому клуб вряд ли намерен избавляться от вратаря. К тому же «Ак Барс» ждет долгая дорога до финала. Поэтому неплохо иметь троих отличных вратарей в обойме — пусть и довольно накладно.


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