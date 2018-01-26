Из-за высокого интереса количество сессий Kazan Summit-2018 вырастет до 38

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Количество сессий Х Международного экономического саммита Kazan Summit 2018 увеличится с 31 до 38. Это произойдет из-за высокого интереса к мероприятию, которое в этом году должны посетить более трех тыс. участников. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Инсаф Галиев.

«В этом году саммит не обычный, он юбилейный. Первый проходил в 2009 году, и каждый год мы видим, насколько он становится все более интересной, популярной и продуктивной площадкой», — считает Инсаф Галиев.

Он отметил, что прошлогодний саммит собрал в Казани более 2,5 тыс. участников. Но в этом году их станет еще больше.

«Мы сейчас уже видим очень высокий интерес, у нас ожидается более трех тысяч участников. Мы расширяем содержательную часть и географию участников. Если в прошлом году на площадке саммита прошла 31 сессия, то в этом году мы планируем провести уже 38 сессий», — подчеркнул Галиев.

К традиционным направлениям (партнерский банкинг, исламские финансы, внешняя торговля и другие) добавятся новые. Среди них — блокчейн, финансовые технологии, государственно-частное партнерство (ГЧП), женщины в бизнесе, благотворительность и некоторые другие, уточнил первый замруководителя АИР РТ.

Он добавил, что в рамках будущего Kazan Summit традиционно пройдет выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo.

«Основной темой выставки в этом году станет Halal Lifestyle (халяль как образ жизни — прим. Т-и)», — рассказал Инсаф Галиев и отметил, что подготовка к мероприятию уже идет полным ходом.

Выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo пройдет в Казани с 10 по 12 мая в рамках Х Международного экономического саммита Kazan Summit 2018. На площадках выставки пройдут отраслевые форумы и круглые столы для специалистов, а также дегустационные конкурсы для посетителей. В этом году на Russia Halal Expo свою продукцию представят как российские, так и зарубежные халяль-производители.