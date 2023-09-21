Ак Барс Страхование выплатило более 6 млн пострадавшим от урагана в Агрызском районе

В июле текущего года на северо-восток Татарстана обрушился порывистый ветер с ливнем. Последствиями удара стихии обеспокоенные жители Агрыза делились в социальных сетях: ураганный ветер вырвал с корнем несколько деревьев, сорвал кровлю с многоэтажек и повредил фасады зданий, были оборваны линии электропередачи, обесточенными оказались более 300 жилых домов. Природная стихия нанесла большой урон урожаю, крупный град повредил растения в огородах жителей, пострадал частный сектор.

На текущий момент компания Ак Барс Страхование оперативно выплатила 6 461 789 рублей по 127 заявлениям пострадавшим от последствий урагана страхователям в Агрызском районе. Самая крупная выплата составила 345 875 рублей. Средний срок выплат — девять дней.

«Для нас очень важно спокойствие и благополучие наших клиентов. Оперативно рассматриваем поступившие заявления и стараемся, чтобы клиент получил выплату по страховому случаю в максимально короткие сроки. Мы заботимся о том, что ценно для каждого из нас», — отметил генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Ильфак Мухаметзянов.

Компания Ак Барс Страхование напоминает о важности своевременного страхования от непредвиденных обстоятельств. Оформить полис страхования можно на официальном сайте компании или в операционных офисах Ак Барс Страхование, расположенных в районах республики.

Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» — динамично развивающаяся региональная компания, которая более 17 лет вносит вклад в развитие и процветание Республики Татарстан. Ак Барс Страхование имеет 42 дополнительных и операционных офисов по Республике Татарстан и пять офисов по Российской Федерации. Общество осуществляет комплексное обслуживание по классическим рисковым видам страхования.

Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ №3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ №3867 от 06.06.2019.

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ». Реклама.