В Татарстане денежная выручка сельхозформирований от реализации молока выросла на 24%

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В республике денежная выручка сельхозформирований от реализации сырого молока за первый квартал текущего года составила около 7 млрд рублей, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметил начальник отдела развития отраслей животноводства Сирень Нигматзянов, в республике за январь-март этого года денежная выручка хозяйств от реализации молока увеличилась по сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года на 24%, составив почти 7 млрд рублей.

По словам специалистов министерства, помимо всего прочего этому способствовал рост закупочных цен на молоко. «В эти дни средняя закупочная цена на молоко составляет 23 рубля 23 копейки за кг, то есть на 4 рубля 26 копеек выше показателя за соответствующий период прошлого года», – уточнил Сирень Нигматзянов.

Также он подчеркнул, что Татарстан является лидером по надоям молока среди регионов РФ. «Сегодня на долю республики приходится 7,5% сырого молока, производимого в стране», – сообщил собеседник агентства.

По оперативным данным на 21 мая, в сельхозформированиях республики валовой надой за сутки составляет 3 тыс. 772,8 тонны молока, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 3,7%.

При этом наибольший объем этой продукции был зафиксирован в Кукморском муниципальном районе – 272,0 тонны. Также в числе лидеров Балтасинский район, где надой составляет 243,3 тонны молока за сутки, Атнинский (213,1 тонны), Актанышский (178,0 тонн), Арский (175,5 тонны), Сабинский (170,9 тонны), Мамадышский (163,0 тонны) районы.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, за январь-апрель текущего года в республике в сельхозформированиях произведено 430,2 тыс. тонн молока, что составляет к соответствующему уровню прошлого года 104%.

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