Лукойл закрыл заправки в Татарстане перед Чемпионатом мира – 2018

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Компания «Лукойл» временно закрыла свои заправки на территории Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в дочерней структуре ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».
«У нас некоторые заправки находились на комиссии, некоторые были временно остановлены. Сейчас на заправках проводятся зачистки и калибровки по графику. Стараемся успеть сделать все к Чемпионату Мира по футболу», – рассказали ИА «Татар-информ» в ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».
По словам собеседника агентства, с некоторыми республиканскими АЗС компания расторгает договоры. К примеру, казанская заправка по адресу Декабристов 81а будет теперь принадлежать компании «Ирбис».
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – оператор рынка нефтепродуктов в республиках Башкортостан и Татарстан, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
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