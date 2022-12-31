«Взобраться на вершину медиагоры»: «Татар-информ» подводит итоги года

В последний день уходящего года редакция «Татар-информа» подводит итоги работы. Мы признательны вам, уважаемые читатели, за интерес к нашему труду и надеемся, что в наступающем году сможем стать для вас еще интереснее. А пока расскажем о главных достижениях нашего журналистского коллектива.

Число уникальных пользователей ресурсов «Татар-информа» в 2022 году достигло 18 млн человек

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За год читательская аудитория выросла более, чем на треть

Информационное агентство «Татар-информ» в эятом году освещало все сферы, связанные с общественно-политической жизнью Татарстана. Журналисты писали оперативные репортажи «с колес» и аналитические статьи о событиях в экономике, политике, спорте, социальных вопросах и многих других. Коллектив редакции за год существенно усилился профессиональными журналистами.

«Татар-информ» – одна из крупнейших редакций СМИ в Татарстане. Ежедневно и круглосточно мы работаем над целым рядом проектов – это не только сайты агентства на татарском и русском языках, но и еще ряд изданий, в том числе Intertat.tatar, «Татар-информ-Спорт», «Миллиард татар», еженедельные газеты «Атна вакыйгалары» и «События недели». Ниже мы расскажем о их работе.

Число уникальных пользователей ресурсов «Татар-информа» в 2022 году достигло 18 млн человек. Наибольший рост читательской аудитории – у сайта информационного агентства – tatar-inform.ru – 15 млн пользователей, число читателей за год выросло на 38%. При этом количество просмотров превысило 30 млн.

«Татар-информ» стал лидером рейтинга цитируемости среди СМИ Татарстана по версии «Медиалогии» во 2 и 3 кварталах 2022 года.

В рейтинге местного трафика СМИ, по данным сервиса Liveinternet, агентство «Татар-информ» в течение года стабильно занимает 3-4 место.

Топ-5 самых читаемых материалов:

Самые читаемые материалы набрали более 100 тыс. просмотров. Пятерка наших публикаций, нашедших самый большой отклик у читателей, такова:

1. Наиболее популярным стал материал, посвященный специальной военной операции на Украине – рассказ о смелом парне Фанисе Хусаинове из татарского села Новокайпаново в Башкортостане. Он не только угнал БТР у боевиков киевской хунты, но еще и спас раненого земляка — вывез генерал-майора в безопасное место. Фанис Хусаинов, угнавший БТР ВСУ: «Мама родила нас не для того, чтобы прятались дома» (154,4 тыс. просмотров).

154,4 тыс. просмотров у рассказа о смелом парне Фанисе Хусаинове Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

Стоит отметить, что после объвления частичной мобилизации «Татар-информ» приводил советы опытных бойцов о том, как собрать армейский рюкзак, разъяснения Минобороны о принципах призыва и о том, как будет проходить частичная мобилизация. Журналисты агентства рассказывали, как в Казани провожают мобилизованных. Также мы предоставили слово вернувшимся из зоны СВО нашим землякам-Героям России. К сожалению, жизнь подбрасывала и печальные поводы: священник из РТ отец Анатолий погиб в зоне спецоперации.

2. На втором месте статья, в которой эксперт объясняет, какую цель преследуют Вооруженные Силы РФ, нанося удары по объектам энергетики. «Вынудить остановить атомные энергоблоки»: что дают удары по электростанциям Украины» (143,3 тыс. просмотров).

143,3 тыс. просмотров набрала статья эксперта, объяснившего цели ударов ВС РФ по объектам энергетики Фото: стоп-кадр видео

3. «Бронза» оказалась у статьи, раскрывшей интригу в женской «фигурке» на Олимпиаде. К сожалению, по итогам короткой программы великолепным российским фигуристкам тогда не удалось занять весь пьедестал: Камила Валиева победила, Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова оказалась лишь на четвертой строчке. «Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде, Щербакова вторая, Трусова четвертая» (128,6 тыс. просмотров).

128,6 тыс. просмотров у статьи о выступлении наших фигуристок на Олимпиаде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4. На четвертом месте материал на криминальную тематику – муж расправился с женой на третий день после свадьбы, после чего покончил с собой. «Очень любили друг друга»: в Татарстане простились с убитой девушкой и убившим ее мужем» (124,6 тыс. просмотров).

5. Замыкает пятерку материал о гибели пятилетней девочки-инвалида от рук приятеля матери. К тому же выяснилось, что ребенку, получившему тяжелейшие травмы головы, вовремя не вызвали скорую «Умирала три дня»: подробности убийства девочки с ДЦП, за которое судят приятеля матери» (120,6 тыс. просмотров).

По словам Шамиля Садыкова, особым интересом пользуются журналистские истории о конкретных людях и жизненных ситуациях Фото: © «Татар-информ»

«Современная аудитория более охотно потребляет короткую, емкую, лаконичную информацию. В то же время сейчас мы наблюдаем огромный спрос на большие форматы — лонгриды, которые объясняют суть происходящего в республике, в стране, в мире», — ранее отмечал генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков.

По его словам, особым интересом пользуются журналистские истории о конкретных людях и жизненных ситуациях. Это может быть история успеха или, наоборот, трагедия жизни. Один из таких самых читаемых материалов – история со счастливым концом «Малыш плавал в крови: в РКБ спасли маму и ребенка, едва не погибших от редкой аномалии».

Один из самых читаемых материалов – история спасения врачами РКБ мамы и малыша, едва не погибших от редкой аномалии Фото: © Саша Киреева, пресс-служба РКБ Татарстана

«ТИ-спорт» — лучшая спортивная редакция года в Татарстане

Одними из самых популярных материалов стали статьи на спортивную тематику. Они не только регулярно вызывают большой читательский интерес. Эксклюзивные тексты, а в работе спортивной редакции «Татар-информа» их немало, цитируются ведущими российскими СМИ. В связи с этим нами было решено создать отдельный проект – «ТИ-Спорт», где публикуются новости и авторские материалы, интервью и аналитика, посвященные ведущим клубам и спортсменам Татарстана и России. Сайт был запущен только в сентябре, но уже в ноябре «ТИ-спорт» преодолел планку в 20 тыс. уникальных посетителей в сутки.

Тексты спортивной редакции «Татар-информа» цитируются ведущими российскими СМИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютный рекорд по цитируемости ведущими российскими спортивными изданиями по данным «Медиалогии» принадлежит интервью с Ренатом Лайшевым: «В России три беды – дураки, дороги и футболисты». Его процитировало 21 издание, чей общий охват аудитории составляет 9,5 млн человек. Также в федеральных СМИ отклик получило интервью с хоккеистом Данисом Зариповым: «Думал закончить карьеру, но точно не вылетом «Ак Барса» в первом раунде» (16 СМИ, совокупная аудитория 4,6 млн человек)

Высокие показатели цитируемости показали и другие материалы спортивной редакции «Татар-информа» в этом жанре:

Валерий Чалый: «Футбол в Крыму? Обратимся в РФС, все-таки у Путина глобальные задачи» (15 изданий, 11,2 млн читателей)

Владимир Плющев о хоккее в Пекине-2022: «Назначения в сборной России не поддаются логике» (13 СМИ, совокупная аудитория 16,4 млн человек)

В Татарстане хотят создать Всемирную исламскую хоккейную лигу (9 изданий, охват 9,4 млн человек)

Президент УНИКСа Богачев заявил о возвращении итальянца Списсу в Казань (7 СМИ, совокупная аудитория 7,7 млн человек)

Зинэтула Билялетдинов: «Я использовал методы Шаймиева в тренерской работе» (7 изданий, совокупная аудитория 3,2 млн человек)

Владимир Крикунов: «Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды роботы какие-то» (6 изданий, охват 7 млн человек)

Плющев: «А молодые выросли у Квартальнова? В ЦСКА в состав не проходили Кучеров и Гусев» (3 СМИ, 4,6 млн человек).

«ТИ-Спорт» признан лучшей спортивной редакцией года в Республике Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Логичным итогом и признанием профессиональных заслуг «ТИ-Спорта» стала его победа в конкурсе «Спортсмен года», организованном Минспорта РТ в номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан».

Гостями проекта «12 этаж» стали 38 гостей

В 2022 году мы продолжали работу над проектом «12 этаж». Именно на 12 этаже издательства на улице Декабристов в Казани располагается офис агентства. В течение всего года мы приглашали на интервью руководителей министерств, муниципалитетов, крупных предприятий и общественных организаций республики, депутатов Госдумы РФ и Госсовета РТ. В этом году в проекте приняли участие 38 гостей.

В 2022 году продолжалась работа над проектом «12 этаж» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, экс-глава Нижнекамска, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айдар Метшин рассказал о том, чему нужно учиться в парламенте России, телевизионной картинке и ежедневной рутинной работе парламентариев, о привлечении федеральных средств в республику. Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков сообщил о новых туристических маршрутах, проекте «азиатского шенгена», рассказал о сотрудничестве Казахстана с Татарстаном, родстве казахов и татар.

О противостоянии экономики Набережных Челнов санкциям, самочувствии КАМАЗа, росте зарплат горожан, комфортной среде и принципах руководства городом рассказал мэр города Наиль Магдеев. А глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин во время встречи в «Татар-информе» доложил о том, как поддерживают IT-отрасль в условиях санкций, насколько быстро найдут замену импортному программному обеспечению.

В свою очередь, член Союза композиторов России и Татарстана, завкафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов вел речь об идее создания первой этнической оперы, конкуренции среди композиторов и причинах интереса публики к низкопробной эстраде.

«Интертат» - самый популярный татароязычный сайт в интернете

Татароязычной аудитории наше агентство предлагает два сайта: tatar-inform.tatar (версия «Татар-информа» на татарском языке) и intertat.tatar («Интертат»). В этом году «Интертату» исполнилось 20 лет. По данным рейтинга LiveInternet, это самый популярный татароязычный сайт в интернете с 2017 года. А в этом году он стал единственным татароязычным СМИ, который вошел в рейтинг «Медиалогии» по индексу цитируемости.

«Интертат» – самый популярный татароязычный сайт в интернете с 2017 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным того же LiveInternet, в 2022 году «Интертат» стал одним из самых читаемых среди татарских СМИ и в Башкортостане. «В декабре мы не просто вошли в суточный или недельный рейтинг — нам удалось занять и первое место среди татарстанских и татарских СМИ в Башкортостане. Мы впервые вошли в ежемесячный рейтинг в этой республике», — отмечает главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов.

Tatar-inform.tatar выпускает большой объем материалов: ежедневно выходят три большие публикации и 15 новостей на сайте «Интертата» и около 60 новостей на сайте «Татар-информа». Число уникальных пользователей «Интертата» в декабре приблизилось к 340 тысячам.

В «Татар-информе» на татарском языке количество прочтений растет с каждым годом. В этом году число уникальных посетителей по сравнению с 2021 годом увеличилось на 26%.

Суммарный объем пользователей социальных сетей татарской редакции – более 460 тыс. человек. На татарском языке проводятся пресс-конференции и трансляции мероприятий, концертов.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы сохранить и приумножить богатство татарского языка. Когда речь идет о национальной идентичности, я считаю, одна из важных вещей, которую нужно сохранить народу — это национальные СМИ. Язык, в первую очередь, сохраняется через письменность, через зрительное восприятие», — говорит Латыпов.

Кроме того, у «Татар-информа» есть две еженедельные газеты: «События недели» и «Атна вакыйгалары» на татарском языке, которые издаются в качестве приложения к газетам, выпускаемым филиалами «Татмедиа» в городах и районах Татарстана. Тираж каждого из изданий составляет более 50 тыс. экземпляров.

Журналистка Энже Габдуллина победила в конкурсе «Татар кызы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, в декабре журналист изданий «Татар-информ» и «Интертат» Энже Габдуллина стала обладательницей гран-при республиканского конкурса «Татар кызы-2022». А Гульнар Гарифуллина победила в номинации «Лучший в профессии» на республиканском конкурсе «Хрустальное перо».

Уникальная особенность агентства «Татар-информ» заключается в том, что самые лучшие материалы могут переводиться с русского на татарский язык и наоборот. «Есть русские СМИ и есть татарские. Они, как правило, не пересекаются. Но мы в агентстве переводим лучшие публикации с татарского на русский язык и наоборот. Отрадно то, что публикации татарских журналистов захватывают большую читательскую аудиторию. Кстати, в рейтинге самых читаемых материалов года русскоязычной редакции лидирует материал Гульназ Хабибуллиной, который был переведен с татарского. Это статья про бойца Фаниса Хусаинова», — подчеркивает руководитель татарской редакции агентства.

«"Миллиард. Татар" читают и в Новосибирске, и на Камчатке, и на Урале»

Еще одним проектом «Татар-информа», который находит интерес у читателей, можно назвать «Миллиард.Татар». Он был запущен в январе 2021 года и задумывался как «энциклопедия татарской жизни» в России. Здесь собраны главные бренды татар и Татарстана, главные вопросы татар к самим себе и вызовы, стоящие перед ними в XXI веке.

«Миллиард.Татар» задумывался как «энциклопедия татарской жизни» в России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Год назад мы создали проект «Миллиард.Татар» — он оказался очень успешным. Его читают и в Новосибирске, и на Камчатке, и на Урале», — говорил в октябре гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В уходящем году центральным событием для «Миллиарда.Татар», безусловно, стало 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Журналисты проводили круглые столы на эту тему и брали интервью у экспертов.

Еще одним важным поводом для написания статей стало начало строительства соборной мечети в Казани, эксперты обсуждали и сам проект и место расположения. Кроме того, «Миллиард татар» выяснял, как сохранить и выучить татарский язык. Журналисты изучали разные курсы, общались с теми, кто его учит. Кроме того, они искали и находили татар: в Казахстане, на Сахалине, в Якутии и даже Саудовской Аравии. А редактор проекта Арслан Минвалеев совершил хадж — этому пути он посвятил серию материалов.

Также редакция «Миллиард.Татар» вместе с волонтерами проекта Build The Earth провела турнир «Таткрафт», в рамках которого участники строили во вселенной Майнкрафт достопримечательности Казани и Болгара. Кроме того, совместно с активистами татарской «Википедии» был запущен конкурс «МинБез татар».

«Взобраться на вершину мадиагоры — большое достижение»

Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра, министр промышленности и торговли Республики Татарстан:

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— Взобраться на вершину медиагоры — большое достижение, но еще более сложно и ценно там удержаться. «Татар-информу» это удается. Это огромный ежедневный труд, который заслуживает уважения. В сегодняшних условиях именно такие бойцы информационного фронта помогают вести борьбу с фейками, оперативно выдают читателям нужный контент.

Отдельно бы отметил работу коллектива по освещению деятельности министерства промышленности и торговли, аналитику, поддержку производственных предприятий нашей республики, публикации о новых разработках, о людях труда. Генерировать позитивный, полезный контент непросто. Но агентство блестяще справляется и с этой задачей, тем самым помогая формировать привлекательный имидж Татарстана в глазах инвесторов, партнеров, что в период внешних ограничений является важнейшим вопросом.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы от Татарстана:

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— Лидирующие позиции информационного агентства «Татар-информ» среди татарстанских СМИ достигаются за счет упорного ежедневного труда коллектива профессионалов.

Главную оценку агентству дают его читатели. Я – один из них. У «Татар-информа» прекрасный сайт, наполненный большим количеством достоверной информации. Собрана хорошая команда высококвалифицированных журналистов, с которыми можно обсуждать любые вопросы.

Одно из отличительных качеств «Татар-информа» — это вдумчивая, системная работа с данными. Все это позволяет доносить до читателей факты в удобной и понятной форме.

Здесь налажена отличная работа с аналитикой. Как читатель, я подтверждаю те высокие рейтинги, которые «Татар-информ» сегодня имеет. Вы являетесь лидерами по просмотрам и цитируемости. Это результат очень оперативной и многогранной работы.

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век»:

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— Сегодня «Татар-информ» определяет информационную повестку республики. Это случилось благодаря тому, что в работе агентства были проведены очень серьезные изменения, которые предполагают и оперативность, и эксклюзив и, самое главное — компетентные экспертные мнения. Ни одно издание не может похвастаться такой палитрой новостей и таким уровнем экспертов, которые выступают на его площадке.

Раньше мы начинали утро с других изданий, но сегодня мы делаем это с «Татар-информом». В неспокойном и неоднородном информационном море, где есть все — и не проверенные данные, и откровенные фейки, и масса пены — для того, чтобы ориентироваться, каждый старается выбрать островки правдивой информации. Сегодня «Татар-информ» стал одним из таких островов, основ информационного пространства, которое позволяет нам, опираясь на его данные, строить свою дальнейшую жизнь и работу. Это очень важно, потому что каждый человек должен получать объективную и достоверную информацию.

Ренат Лайшев, президент московского центра спорта и образования «Самбо-70»:

— «Татар-информ» набирает обороты в освещении спорта, причем, не только татарстанского, становясь все более популярным. Я отчетливо вижу, что материалы его спортивной редакции цитируют ведущие федеральные СМИ. Это, безусловно, говорит об уровне профессионализма журналистов.

К тому же я все-таки татарин и слежу за спортивными командами Татарстана. В основном, благодаря новому сайту «ТИ-Спорт». Знаю, что проект появился совсем недавно, но, когда я читаю его тексты, создается ощущение, что он был всегда. Очень нравится подача и глубина материалов.

Татарстан является примером для других регионов России не только в спорте, но и во многих других отраслях. Как мы видим, это распространяется и на СМИ. Желаю всяческих успехов «ТИ-Спорт» и агентству «Татар-информ» в целом.

Марат Садыков, министр здравоохранения РТ:

Фото: © «Татар-информ»

— «Татар-Информ» — авторитетное издание, из которого можно всегда узнать самую актуальную, свежую информацию. Корреспонденты агентства первыми публикуют эксклюзив, при этом всегда дают проверенную информацию с разными точками зрения. Издание не гонится за рейтингом за счет «желтых» новостей, оно завоевывает доверие и авторитет высоким качеством своих материалов. И главное, у сайта «Татар-информа» очень удобная поисковая система. Отдельно выделен раздел «Здравоохранение», что я считаю очень важным.

Айнур Айдельдинов, директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан:

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— Когда мне хочется подпитаться свежими новостями, я обращаюсь к «Татар-информу». Для меня агентство кажется одним из самых надежных.

Я бы хотел отметить высокий уровень профессиональной журналистики, а также очень выверенный контент. Меня очень радует, что в «Татар-информ» нет уклона в сторону «желтизны». Сейчас очень много «желтой прессы», где информация подается на уровне слухов, это наводит грусть. Но когда читаешь «Татар-информ» – радуется сердце и не возникает негативных эмоций.

Хочу пожелать коллективу удачи, потому что я считаю, что вы четвертая власть. Сегодня я бы сказал, даже уровень третьей власти, потому что правильное своевременное донесение контента для людей в доступной форме – это тот результат, который достоин похвалы.

Радик Салихов, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ:

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— С материалами информационного агентства «Татар-информ» я знакомлюсь в обязательном порядке каждый день. Без этого просто невозможно ощутить пульс республики, увидеть, чем живет ее народ. Для меня новости, репортажи и аналитика «Татар-информа», безусловно, важны и с профессиональной точки зрения.

Здесь концентрируется информация о всех важнейших научно-общественных мероприятиях Татарстана, презентуются новые издания, выставки, освещаются симпозиумы и конференции. Агентство выполняет важную просветительскую миссию, рассказывая читателям о нашей истории и культуре. Я и мои коллеги по институту благодарны коллективу агентства за всестороннее творческое сотрудничество.

Рафик Мухаметшин, заместитель муфтия ДУМ РТ, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета:

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— «Татар-информ» — очень важная информативная площадка. Здесь есть и аналитика, и оперативные новости. Я заглядываю на сайт практически каждый день, смотрю новости и с помощью агентства слежу за событиями.

Фирдус Гималтдинов, директор ГТРК «Татарстан»:

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— «Татар-информ» — один из интернет-порталов, который всегда открыт на моем рабочем компьютере.

Сколько себя помню, это то информационное агентство республики, с которым мы сверяем часы. Радует, что в этом году в нем появилось больше аналитики и очень активно и интересно освещается национальная тематика.

Камиль Самигуллин, муфтий, председатель духовного управления мусульман РТ:

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— Уходящий год и события, которыми он наполнен, показал, насколько важна значимость журналистского труда. Если наши солдаты сегодня сражаются в местах проведения СВО, то у журналистов не менее серьезный участок работы — в зоне информационной войны. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы отметить профессиональный стиль работы редакции «Татар-информа» в освещении частичной мобилизации в Татарстане. Очень ценно то, что редакция не замалчивала и не игнорировала проблемы, а показывала нам, как они решаются на разных уровнях. Благодаря этому, агентство не утратило доверия своей аудитории и осталось в глазах читателей надежным источником информации. Это очень важно, потому что новости сегодня вещают из каждого утюга, и их потребителям очень сложно определиться, где правда, а где ложь. «Татар-информ» помог в этом разобраться.

Во-вторых, благодарю редакцию «Татар-информа» за поддержку ДУМ РТ при освещении празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. В его проведении приняли участие многие организации и муфтияты – спасибо, что вклад Духовного управления мусульман Татарстана не остался незамеченным. Аллах разый булсын! Безусловно, без огласки в информационном поле этот юбилей не имел бы пользы для мусульманской уммы России. Благодаря журналистам вашего агентства и других СМИ в российском обществе сформировалось понимание, что мусульмане в нашей стране — это коренные народы, которые имеют богатую многовековую исламскую культуру, возникшую на этой территории даже раньше православия. Мы видели, что «Татар-информ» освещал эту тему неравнодушно и искренне, даже ревностно по отношению к нашей религии. Особенно это запомнилось в подаче материалов о строительстве Соборной мечети в Казани. Без репортажей «Татар-информа» голос мусульман республики в этом вопросе не был бы таким убедительным.

Радмир Беляев, глава Менделеевского района Татарстана:

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— «Татар-информ» очень активно освещает и продвигает Республику Татарстан. Это одно из самых цитируемых СМИ. Сначала новости появляются в «Татар-информе», а затем тиражируется по другим изданиям.

Не могу также не отметить удобный интерфейс сайта и высокий уровень компетенций журналистов. Подробно освещается вопрос мобилизации, поддержки семей — это дает толчок для еще более активной работы предпринимателям, жителям нашей республики, которые включаются в процесс и участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывая всестороннюю поддержку семьям и солдатам.

«Татар-информ» является нашим стратегическим партнером в СМИ, и мы будем продолжать активную совместную работу, особенно в инвестиционном направлении. Потому что всякий раз, когда о нас публикуется материал в «Татар-информе», у нас появляются новые инвестиции. То есть мы непременно получаем обратную связь. Награда «Лучшее СМИ в освещении инвестиционной деятельности» это доказывает.

* * *

«Татар-информ» поздравляет всех своих читателей, авторов, экспертов, партнеров и рекламодателей с наступающим 2023 годом. Пусть Новый год принесет нам всем удачу, мир, исполнение всех планов и желаний!