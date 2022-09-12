Ренат Лайшев: «В России три беды – дураки, дороги и футболисты»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в большом интервью «Татар-информу» рассказал о своем отношении к санкциям Запада против российского спорта, прокомментировал свежие новости в фигурном катании, вспомнил о личном знакомстве с Владимиром Путиным, своей карьере актера-каскадера и своем отстранении от управления школой «Самбо-70».

Ренат Лайшев: «Я вот рад, что в Казани прошла Спартакиада. И в советское время Спартакиада была важнее, чем многие другие соревнования» Фото: layshev.ru

«Дешевые притеснения России, на Западе боятся нас! Уверен, мы грохнем всех»

Главный вопрос этой весны и лета - как нам теперь без международных соревнований жить?

Своими соревнованиями. Я вот рад, что в Казани прошла Спартакиада. И в советское время Спартакиада была важнее, чем многие другие соревнования. Объясню почему. За Спартакиаду отвечала администрация республик. И они между собой бились на уровне администраций, кто завоюет сколько медалей. Чемпионат СССР не был так значим, как Спартакиада народов СССР, которую 4 раза проводили. Между собой все спортсмены говорят: мы были чемпионами Спартакиады народов СССР.

Все равно же было: верхушка – это международные соревнования. Даже во времена Советского Союза.

Да, верхушка была. Но я уверен, чтобы не теряли мастерство наши спортсмены, нужно в ранг вводить Олимпийских игр Спартакиаду народов. То, что и делает наверняка руководство страны сейчас.

А как вообще вы оцениваете попытки Запада стереть Россию из спорта? Говорят, спорт вне политики?

Судя по злобным высказываниям и беспринципности в остальных сферах деятельности, ничего удивительного в проецировании на спорт не вижу. Яркий пример Камилы Валиевой. 15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить. И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Начались дешевые притеснения России. Конечно, на Западе боятся нас.

«Судя по злобным высказываниям и беспринципности в остальных сферах деятельности, ничего удивительного в проецировании на спорт не вижу. Яркий пример Камилы Валиевой» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Политические притеснения, санкции – это понятно. Но спорт-то тут причем? Почему за аналогичные нарушения по линии допинга весь норвежский спорт не отстраняют?

Я жил и в 80-м, и в 84-м году. И наша Олимпиада была без настроения и в Лос-Анжелесе тоже. И после этого ко мне в школу приезжала делегация западная среди олимпийских чемпионов, там было во главе с японцем Ясухирой Ямаситой - великим дзюдоистом. Они приехали с программой, что никогда спорт не должен пересекаться с политикой. Это их пропаганда была. И очень теплая встреча была с детьми нашей школы. И мы их поддерживали, естественно – спорт не должен пересекаться никогда с политикой. Но теперь мы видим их истинное лицо. Видим их идеологию во всем, и сегодня уже нет удивления.

Даже здорово, что они оголили свое лицо, и сейчас говорят о концлагерях и оправдывают фашизме. На Западе в открытую говорят, что в России должно быть миллионов пятьдесят жителей для их обслуживания. Ну, это вообще нонсенс! Я с отцом любил смотреть фильм «Мы из Крондштата». Вот там был матрос Артем, он говорил: «Если нам помирать, то и вам амба!» И я сейчас удивляюсь всему, что происходит. И уверен, что мы грохнем всех. Долго запрягаем, быстро едем.

Насчет скоростей: как вы оцениваете темпы специальной операции на Украине?

Нормально, в силу того, что у врагов объединены технологии, мозги всех этих Западных стран. Наша украинская операция – это сложно, непросто. И мы, в общем-то, стараемся яростно беречь своих людей. У нас включилась вся промышленность в короткие сроки. Тоже наша поговорка: пока петух не клюнет, мужик не перекреститься. И все равно победа будет за нами, это однозначно. Это однозначно, каких бы усилий это не стоило, тем более потенциал огромный. Мы тоже не одни. Нам помогают очень много стран, людей. Мы знаем по своим источникам.

«У меня был девиз: всё в школу, ничего из школы. И сделал немало. И был отмечен и наградами правительства» Фото: kremlin.ru

«Не я решил, а меня попросили не управлять процессом в «Самбо-70»

Вы теперь занимаете должность президента «Самбо-70». Насколько я понимаю, вы теперь не управляете делами школы непосредственно?

Я не сам решил, меня попросили не управлять процессом.

Вот как? А почему и кто попросил?

Я не знаю, может, это сегодня не ко времени будет сказано. Я остался в должности президента школы, но пришли новые люди, новые лидеры. И как поется в той известной спортивной песне, «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего прожить». Но за 30 лет мне не стыдно ни за один день абсолютно. У меня был девиз такой даже: всё в школу, ничего из школы. И сделал немало. И был отмечен и наградами правительства. И орден Александра Невского не так давно мне вручал Владимир Владимирович Путин. И грамоты правительства Москвы, Правительства России. Я лауреат в области образования Премии Правительства России, мне Медведев вручал этот знак.

Это была единая команда учителей, тренеров, которые всё правильно ориентировали, правильно понимали меня, я понимал их. И была мощная создана команда, которая делала абсолютно все правильно. Ну, руководство посчитало, что достаточно одной таблетки (смеется).

А кто конкретно сказал вам?

Я не буду говорить, кто конкретно сказал. Не хочу никого винить. Не время сейчас винить кого-либо.

«Плющенко нормальный парень, олимпийский чемпион, я уважительно к нему отношусь. Просто меня втянули в историю, что он стал забирать девчонок наших» Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

А это не связано с вашими пикировками с Плющенко? Он как-то намекал, что, типа, вот на пенсию скоро вас проводят?

Нет, абсолютно не связано. Плющенко нормальный парень, олимпийский чемпион, я уважительно к нему отношусь. Просто меня втянули в историю, что он стал забирать девчонок наших. Ну а тренер, я глубоко знаю эту профессию, это совсем другая стезя. Это не шоу. Пример этому Тутберидзе. Она днем и ночью с девчонками, днем и ночью на льду, днем и ночью пашет. Она гений своего дела, я не побоюсь этого слова, потому что три Олимпиады – три золотые медали для нашей России.

И я горжусь, что все эти три Олимпиады были связаны с работой ее в школе «Самбо-70». Факт остается фактом: именно она раскрылась в системе «Самбо-70». И для этого были предоставлены ей все условия. И, наверное, совпали звезды так, что вот мы оказались вместе, и этот результат был с нами.

Я бы хотел про школу сказать несколько слов, тем более что все началось с идеологии самбо, которую, в принципе, нам дал наш основатель Давид Рудман, шестикратный чемпион Советского Союза. В этом году умер, к сожалению, ушел из жизни. Но та клятва дружеская между всеми ребятами, которые воспитывались в этой школе, нам удалось подхватить.

Вы много хвалите Тутберидзе, но вам не кажется, что она зачастила в США?

Там дочь у нее, это нормальное явление. Они люди творчества. Я вообще считаю, что у людей творчества всегда была своя точка зрения, хоть во времена Ленина, Хрущева или Сталина. И они, так сказать, более свободолюбивые.

А почему у нее дочь здесь не тренируется? У нас же в России вроде сильнейшее фигурное катание в мире.

Сегодня нельзя загонять всех в одно дышло. Здесь должен быть выбор. И есть особенности определенные у ее дочки.

Со слухом?

Я не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях. Что греха таить, хоть мы и взяли очень многое у Запада относительно сострадания к такой категории людей, но в нас еще сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись этих людей. Это было и по школе заметно и по взаимоотношениям между детьми. И иногда объяснял детям, что нельзя быть такими недобрыми. Надо перестраивать и голову, и мозги, и не только детей, но и взрослому населению.

«Тутберидзе днем и ночью с девчонками, днем и ночью на льду, днем и ночью пашет. Она гений своего дела, я не побоюсь этого слова» Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не должны выделяться отдельно спортивные взятые школы. Они должны быть в системе образования»

Все-таки Тутберидзе сейчас уже тренирует российских спортсменок к новому сезону?

Произошло разделение в школе. По приказу правительства Москвы фигуристы объединились в отдельную школу, структуру. И сейчас фигурное катание с фигурным катанием, борьба с борьбой, легкая атлетика с легкой атлетикой, футбол с футболом. В этом есть сермяжная правда, для конкуренции спорт должен быть разделен. Но также я считаю, что спорт должен быть в системе образования. Не должны выделяться отдельно спортивные взятые школы. Они должны быть в системе образования.

По фигурному катанию вы теперь не в курсе, кто чем сейчас занимается или все-таки остались какие-то связи?

Связи остались, мы дружим, и моя семья дружит со многими родителями, той же Жени Медведевой. С Загитовой Алиной, Юлией Липницкой. Тоже их знаю, слежу, переживаю за них. Чисто педагогически, как учитель школы, директор школы, в которой они учились.

Меня все-таки больше интересуют нынешние фигуристки – Валиева, Трусова, Щербакова. Как у них подготовка к сезону идет, вы знаете?

Я знаю, что идет нормально. Я знаю, что Этери Георгиевна беспрекословный авторитет. И она продолжает с ними заниматься. Но вот сегодняшняя ситуация вносит определенные коррективы в умы, в брожения людей, детей, спортсменов, тренеров. Но я уверен, что все это стабилизируется, и самое главное — мощная школа фигурного катания советского, российского, она есть, никуда не девается. И я все время обсуждаю с мудрейшим и глубоко уважаемым для меня человеком Еленой Анатольевной Чайковской, мы созваниваемся, общаемся, встречаемся, разговариваем. Она мне на многое открывает глаза, поясняет.

«Я подсказал Загитовой улучшить качество речи. Она улучшает, а на меня набросились ее поклонники, не понимая, что я директор общеобразовательной и спортивной школы» Фото: layshev.ru

«Алина Загитова не ваша, а наша»!

Несколько конкретных вопросов по фигурному катанию. Щербакова и ее операция на колено. Получается она откатала более 48 выступлений в шоу в ущерб подготовки к новому спортивному сезону?

Есть современная ситуация, есть примеры для этих девчонок, что карьера спортсмена в женском фигурном катании не такая длинная. И надо не откладывать, а успеть все сейчас. Ко мне приходили десятки выпускников школы «Самбо-70» после армии, которые не знали, куда устроиться. А у наших фигуристок есть выбор. И для 18-летней девчонки, есть предложение, допустим, участвовать в шоу, которые организовывают Плющенко, Авербух и так далее. Это у них прямая возможность как-то заработать за счет спорта. А у многих видов спорта этого нет.

Помню, была целая проблема в Советском Союзе. Мы знаем об очень известных хоккеистах, футболистах, которые, к сожалению, находили себя «на дне стакана». Грузчиками работали на складах таскали, перевозили что-то. И всех удивляло, что у них нет места в жизни. Сейчас с этим стало стабильнее. А что касается фигурного катания, то это большие деньги. И это может быть закладка на всю оставшуюся жизнь своего имени, своей фамилии и своего материального благополучия. Это тоже нельзя исключать и это нормально.

Ну не в ущерб же спортивной карьере? Она же в первую очередь фигуристка, а не кто-то еще в 18-ть то лет.

Она совмещает. И это тоже нормальное явление. А моя точка зрения она советская. Я за страну и за то, чтобы мы все бились до конца и желательно, чтобы не за деньги, а так. И система школы «Самбо-70» была такова. Может, она не всем нравилась, но для детей все бесплатно. Даже завтраки и обеды.

С «Самбо-70» всё понятно. Я не совсем понимаю, что сейчас твориться в российском фигурном катания и конкретно в группе Этери Тутберидзе. Трусова прыгает в длину, Щербакова катает показательные с травмой колена. А ведь спортивный сезон никто не отменял, независимо от международной обстановки.

Я понимаю психологию, допустим, 17-летних девчонок, на которых обрушилась слава и популярность. На них обращают внимание, на них акцентируют внимание. Это интересно прессе, это интересно СМИ. И никто не думает о том, что попробуй такую славу пронести на плечах. И неизвестно, что будет завтра с теми же травмами, а уже сегодня ты можешь получить какие-то свои дивиденды от жизни. Их нельзя осуждать. Можно удивляться чему-то, но осуждать нельзя. Это их личная жизнь.

Я, конечно, ожидал от вас немножко другой реакции…

Я многие вещи не могу говорить, потому что… Например, я подсказал Загитовой улучшить качество речи. Она улучшает, а на меня набросились ее поклонники, не понимая, что я директор общеобразовательной и спортивной школы. И я имею право своей ученице подсказать, над чем она должна была подработать.

И именно с этой точки зрения привел пример Жени Медведевой - как у нее сложена речь, как она изъясняется. И это только в пользу для Загитовой, чтобы она улучшала свою позицию жизненную. А на меня там обрушились, что я такой негодяй, такой нехороший. Как это, поправляет нашу Загитову! Она не ваша, а наша!

А еще многие мне говорили: а, татарин, своих тащишь. И про Загитову, и про Валиеву. Объективно же мне Щербакова, Медведева,Загитова и Валиева одинаково нравятся, я ими восхищаюсь, и Липницкой тоже. Девчонки просто сумасшедшие! И очень добрые, милые, хорошие. Но я еще и как педагог к ним отношусь.

« Путин – он наш человек. Все-таки мастер спорта СССР по самбо» Фото: sambo.ru

«Путин – наш человек. Все-таки мастер спорта СССР по самбо»

Подробнее про ваше знакомство с Владимиром Путиным. Говорят, что вы дружите?

Так сложно сказать, что познакомился. Я проводил мероприятия, соревнования. И был удостоен личной встречи в Бочаровом Ручье, один на один мы общались. Я имел честь пригласить его на открытие нового комплекса. Во-первых, Путин – он наш человек. Все-таки мастер спорта СССР по самбо. Я бы вот, например, так же поступал бы, как и он сегодня поступает во всех отношениях. На сегодняшний день это самый мощный политик нашей эпохи, ни больше ни меньше. Это не только мои слова, это слова во всех странах, где бы мы ни были, мне все время говорили: вот нам бы такого Президента, как ваш Путин. И люди говорили откровенно. Что в западных странах, что в восточных странах. Я до сих пор не могу осознать, что я коснулся этой личности, этого человека, у которого нашлось для меня время, для личной беседы. И я очень дорожу этим. Для себя, для своего рода, для своих детей, которые будут после меня, я всегда буду гордиться тем, что я общался с таким гением, как Путин. Это не пафосные слова, это абсолютная правда. И он всегда очень тепло спрашивал о школе, о самбо, ну и личные какие-то вопросы задавал.

Также кстати горжусь и знакомством с Шаймиевым и Миннихановым. Минниханов - мудрый человек и очень правильно действует. Очень авторитетный политик для всего мусульманского мира. Сегодня Татарстаном можно только гордиться и восхищаться. Это факт.

А вы же рассказывали, что с Путиным познакомились раньше, чем он стал Президентом?

Это он меня видел на соревнованиях, когда я был в Питере, в 9-м классе. Я был на турнире Аркадия Ротенберга. И Путин был там. А он запоминает всех, у него профессиональная память.

«Минниханов - мудрый человек и очень правильно действует. Очень авторитетный политик для всего мусульманского мира» Фото: Рустам Минниханов вручает Ренату Лайшеву медаль РТ «За доблестный труд», layshev.ru

«Знарок сильнее Квартальнова, а Билялетдинов еще сильнее»

За казанским спортом следите? Как оцениваете назначение Олега Знарка в «Ак Барс»?

Знарка видел в Южной Корее, когда был на Олимпиаде. Очень мне нравился его подход к ребятам. И я думаю, он еще не до конца нашел себя. Он способен на большее. А так – очень мощный, сильный тренер. Очень, мне кажется, талантливый.

Сильнее, чем Квартальнов, который до этого «Ак Барс» тренировал?

Я думаю, посильнее. А еще сильнее Зинэтула Хайдярович Билялетдинов.

Тем временем, «Рубин» в Первую лигу вылетел со Слуцким. Вы знаете?

Леонид Слуцкий - вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже. Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты (смеется).

А вы свою карьеру каскадера давно ведь закончили? Уже нельзя?

Почему нельзя? От многих сюжетов отказывался, когда уже стал директором школы. Там были такие пикантные моменты, приходилось играть бандитов-хулиганов. Например, в фильме «Катька и Шиз» Тиграна Кеосаяна играл бандита, в ленте «Зачем алиби честному человеку?» играл роль непорядочного милиционера.

«Уверен, что мы грохнем всех. Долго запрягаем, быстро едем» Фото: корреспондент «Татар-информа» в гостях у Рената Лайшева, © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

«Самый опасный каскадерский трюк? Я прыгал с Крымского моста»

Самый опасный ваш каскадерский трюк?

Я прыгал с Крымского моста. Когда на тебя смотрит вся киносъемочная группа, инстинкт страха уходит. По сюжету там сначала останавливается надо мной машина ГАИ. А я должен был с парапета Крымского моста скатиться сначала на проезжую часть, а машина надо мной останавливается. И потом я убегаю от гаишника и прыгаю с моста.

Потом я прыгал с дачи Полянского, это такой член Политбюро был в Краснодарском крае, и у него дача была такая современная. Надо мной нависает вертолет, а я должен был с пистолетом Макарова, крутить им и спрыгивать.

А допустим в «Формуле любви», казалось бы, небольшой трюк у меня был. Саша Михайлов, играющий главную роль, убегает и с балкона прыгает на коня. Прыгал-то как раз я. Из Алабинского полка прапорщик привез лошадь. Он мне сказал: слушай, жара на улице, кусают оводы коня, он гарцует, а в тебе килограммов 75, ты смотри, как бы ты хребет ему не сломал, он тебя затопчет копытами. И уже становится страшно.

А еще надо не отбить одно место. Чтобы его не отбить, есть техника: ты приземляешься, а потом ноги раскидываешь. То есть в седло двумя ногами обязательно нужно прийти. В принципе, не очень-то зрелищный трюк, но сложный. Запомнился.

Спасибо вам за интервью.

И вам спасибо. Хотел бы добавить, я уверен, что в нашей стране и российском спорте все будет отлично. Нас не сломить никому.

Фото на анонсе: layshev.ru