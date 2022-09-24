Вопросы о мобилизации: Минобороны РФ разъяснило принципы призыва

Какие военные специальности в первую очередь попадают под частичную мобилизацию? Попадут ли под призыв женщины и ветераны, а также сохранятся ли за мобилизованными рабочие места – подробности в материале «Татар-информа».

В первые сутки частичной мобилизации в военкоматы, не дожидаясь повесток, пришли порядка 10 тысяч человек Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В первую очередь – стрелки и танкисты

С начала частичной мобилизации прошло три дня, однако у жителей страны остаются еще вопросы, касающиеся призыва. В Минобороны РФ ответили на самые частые.

Один из них – по каким воинским специальностям в первую очередь будут призывать граждан, а также каковы лимиты по данным специальностям?

Во время частичной мобилизации в первых рядах будут призывать граждан, необходимых для выполнения конкретных задач. Это танкисты, артиллеристы, водители и водители-механики.

Очередности призыва тех, кто находится в запасе, нет. Но приоритет отдается людям с подходящими специальностями и военным опытом.

Кроме того, количество мобилизованных напрямую зависит от потребности воинских частей.

Необходимо особенно подчеркнуть, что в первые сутки частичной мобилизации в военкоматы, не дожидаясь повесток, пришли порядка 10 тысяч человек.

Приоритет отдается людям с подходящими специальностями и военным опытом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чин, звание и возраст – на что смотрят при мобилизации

С какими званиями призывают по частичной мобилизации в первую очередь, а также какого возраста может быть призывник? Особый интерес вызывает вопрос ограничений для мобилизованных и будут ли в этих рядах женщины.

Начинаем по порядку. Сейчас основной критерий отбора не воинское звание, а именно военная специальность. То есть, под частичную мобилизацию попадают и рядовые, и офицерский состав.

Что касается возраста и пола призывников. В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры в возрасте до 55 лет.

В Министерстве отметили, что есть специальности, которые могут замещаться женщинами. Представительницы прекрасного пола, имеющие соответствующие военно-учетные специальности, в частности медики, могут быть призваны, но, по словам представителя Генштаба, «потребность в таких специалистах минимальная».

Во время частичной мобилизации в первых рядах будут призывать граждан, необходимых для выполнения конкретных задач. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кого не призовут

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, есть категории граждан, которых по закону не будут призывать во время частичной мобилизации. В первую очередь, это забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности. Также в этот список входят признанные временно негодными по состоянию здоровья. Отсрочку от мобилизации получат те, кто занят постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, а также имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет. Еще одна группа, не подлежащая мобилизации, – те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Призовут ли военных пенсионеров и что станет с рабочими местами мобилизованных работников?

Граждане, которые уже сняты с воинского учета или находящиеся в отставке, не будут призваны независимо от принадлежности к силовым ведомствам, подчеркнули в Минобороны РФ.

Что касается сохранения рабочих мест за мобилизованными и бронирования сотрудников.

Под частичную мобилизацию попадают и рядовые, и офицерский состав Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают по закону право на отсрочку», – говориться в сообщении министерства. Большую часть броней получают работники предприятий оборонного-промышленного комплекса. Сейчас они работают в усиленном режиме. Для это требуется большее количество специалистов и квалифицированных рабочих.

Согласно постановлению Правительства РФ, уволить мобилизованного нельзя. Трудовой договор с таким сотрудником должен быть приостановлен на время службы по мобилизации. Работодатель может взять на это место другого работника, но исключительно на срочный трудовой договор. То есть все работники, призванные по мобилизации, смогут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях.

Сколько призовут от регионов

Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливается, пояснили в Генштабе. Решение по количеству призывников будет приниматься, исходя из «объемов имеющегося мобилизационного людского резерва в каждом субъекте Российской Федерации».

Безусловно, мобилизационное задание для регионов зависит от количества жителей в регоине, стоящих на воинском учете.

Мобилизованным полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Теперь о тех, кто состоит на воинском учете, однако находится за границей в связи с «краткосрочной поездкой». Они также могут быть мобилизованы. При этом мобилизация не коснется россиян, которые постоянно проживают за границей и не состоят на воинском учете.

Какие выплаты положены мобилизованным

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — сообщили в Министерстве обороны России.

В частности, мобилизованным полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Деньги будут перечислять на персональный счет военнослужащего, с которого тот сможет полностью или частично перевести их членам семьи.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»