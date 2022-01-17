Зинэтула Билялетдинов: «Я использовал методы Шаймиева в тренерской работе»

Перед 85-летием Шаймиева легендарный российский и татарстанский тренер, экс-наставник сборной России по хоккею и бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» вспомнил о работе и личном общении с первым Президентом Татарстана.

«Первая встреча была хорошей, теплой, и она мне очень понравилась. У нас состоялся доверительный и откровенный разговор» (на фото – первый прием Билялетдинова в Казанском Кремле, 2004 г.) Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«От Шаймиева не было никакого нагнетания, что надо делать так или по-другому»

Как состоялось ваше знакомство с Шаймиевым?

Минтимер Шарипович принял меня в Казанском Кремле, когда первый раз я был приглашен в «Ак Барс» в сентябре 2004 года. Я до этого не был знаком с Шаймиевым, но первая встреча была хорошей, теплой, и она мне очень понравилась. У нас состоялся доверительный и откровенный разговор. Встреча прошла очень спокойно. С его стороны не было никакого нагнетания, что надо делать так или по-другому, я сам понимал серьезность задач. Он мне рассказывал про Казань, мы подошли к окну, и он показывал новые строящиеся дома. В таком плане он мне все рассказывал про город, и мне было очень интересно. Я ведь Казань не очень хорошо знал. Какие-то глобальные спортивные цели не оговаривались, но я сам понимал серьезность задач.

Минтимер Шаймиев – это человек, который значит очень много. Не только для Татарстана, но и для всей России. К нему все относятся с уважением, кого ни спросить, – за его мудрость, исключительную дипломатичность, да за всё.

«Я считаю, что Шаймиев сделал большое дело – он создал для клуба все условия» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Шаймиев делал всё для того, чтобы «Ак Барс» был лучшей командой и чтобы с нами считались»

Расскажите о роли Шаймиева в чемпионских сезонах «Ак Барса» и в становлении команды.

Я считаю, что он сделал большое дело – он создал для клуба все условия. Я должен сказать, что для меня это была хорошая поддержка. Он верил в меня, я это чувствовал, и работать было комфортно. Я мог делать всё, что считал необходимым как тренер.

Он же сделал очень многое. Во-первых, он создал вообще всю хоккейную инфраструктуру, которая была в Казани. Он делал всё для того, чтобы «Ак Барс» был лучшей командой и чтобы с нами считались. Шаймиев был главной фигурой во всем.

«Минтимер Шаймиев входит в небольшое число людей, которые сильно повлияли на мою жизнь. И соглашусь с тем, что он повлиял на меня и как на тренера» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Минтимер Шаймиев проницателен, интеллигентен – знает, с кем и как разговаривать»

Многие рассказывают про тонкую восточную манеру общения Шаймиева. Довелось оценить?

Повторюсь, с ним было очень легко разговаривать. Он никогда не прессинговал, общение было исключительно спокойным. Разговор он вел по-восточному мудро и очень тонко. Считаю, что Минтимер Шаймиев – это человек-глыба. Он настолько проницателен, интеллигентен – знает, с кем и как разговаривать.

Про вас тоже часто говорят, что вы обладаете восточной сдержанностью и мудростью. Не у Шаймиева ли научились?

Вы знаете, можно и так сказать. Минтимер Шаймиев входит в небольшое число людей, которые сильно повлияли на мою жизнь. И соглашусь с тем, что он повлиял на меня и как на тренера. Его гибкость в отношении с людьми и достойное поведение заставляет тебя учиться и брать пример, стремиться стать таким же. На достойных людях и надо учиться. Признаюсь, что в некоторых аспектах я использовал методы Шаймиева в тренерской работе. А именно – в общении с людьми, выдержке и прочем.

Очень хочу поблагодарить его за всё: и за поддержку, и любовь к спорту. Отмечу важное качество – умение терпеть. И, конечно, крепкого Минтимеру Шариповичу здоровья.

«Очень хочу поблагодарить его за всё: и за поддержку, и любовь к спорту» Фото: shaimiev.tatarstan.ru



Билялетдинов Зинэтула Хайдярович

2004-2011, 2014-2019 гг. – главный тренер ХК «Ак Барс»

2011-2014 гг. – главный тренер сборной России по хоккею

Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России. Выступал в команде «Динамо» (Москва). Шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Чемпион и серебряный призер Олимпийских игр. Обладатель Кубка Канады. Двукратный чемпион мира среди молодежных команд. Семикратный серебряный и шестикратный бронзовый призер чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР. На тренерской работе с 1988 г.: работал в клубах «Динамо» (Москва), «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада), «Финикс Койотс» (Финикс, США), «Чикаго Блэк Хоукс» (Чикаго, США), «Лугано» (Лугано, Швейцария), «Ак Барс» (Казань).

Тренерские достижения: чемпион мира, пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион КХЛ и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный серебряный призер чемпионатов России, обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка, двукратный серебряный призер Евролиги.

При Зинэтуле Билялетдинове «барсы» завоевали четыре титула в российском хоккее, включая три Кубка Гагарина. Благодаря последним трофеям «Ак Барс» до сих пор является самым титулованным клубом КХЛ.

#Шаймиеву-85