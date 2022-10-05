Ерлан Искаков: «Когда я говорю «казах – татар – бертуган», меня быстро понимают»

О россиянах, въезжающих в Казахстан, новых туристических маршрутах, проекте «азиатского» шенгена, сотрудничестве Казахстана с Татарстаном, родстве казахов и татар рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Ерлан Искаков: «В Казахстане сегодня проживает около 200 тысяч татар, татарская община занимает примерно шестое место среди других народов нашей страны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Казахстане сегодня проживает около 200 тысяч татар»

Мы хотели начать наш разговор с темы 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Для нас в первую очередь интересно, какое место в этих отношениях занимает Татарстан. Понятно, что есть наша этническая близость, есть общие интересы в экономике. И второй вопрос: по каким соображениям консульство открылось и работает именно в Татарстане?

Вы правильно заметили, Татарстан находится в фокусе приоритетного внимания Казахстана. Это обусловлено историческими причинами, языковым родством и т.д. Сегодня в Казахстане, в частности в северной части, к примеру, в гг. Уральске, Семее очень много татарских общин. Это все – наша общая история. Татары раньше выступали в качестве купцов, переводчиков между казахами и русскими, направляли к нам учителей, религиозных деятелей. Мы хорошо знаем друг друга, наши народы связывают очень тесные отношения.

В Казахстане сегодня проживает около 200 тысяч татар, татарская община занимает примерно шестое место среди других народов нашей страны.

Мы очень тесно сотрудничаем, укрепляем связи. В нынешнем году у нас было очень много взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Президент Рустам Минниханов приезжал к нам в январе, наш Глава государства Касым-Жомарт Токаев в феврале посетил Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Главы наших республик встречались на Петербургском экономическом форуме и, можно сказать, «сверили часы» в отношении развития и реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом, машиностроительном секторах экономики. И все это активно воплощается в жизнь в рамках российско-казахстанских отношений. Мы говорили и подтверждаем, что Россия всегда остается нашим стратегическим партнером. У нас самая длинная сухопутная граница – свыше 7 тыс. км. У нас тесно переплетенная история наших народов, у нас общее прошлое. Связи остались и будут развиваться дальше. Более того, сейчас мы наблюдаем тенденцию к релокации российских компаний в Казахстан. Мы всегда готовы поддержать и оказывать посильную помощь нашим соседям. И я думаю, это сотрудничество будет дальше только углубляться.

Дни культуры Казахстана в России включали серию мероприятий и начались 5-6 сентября в Астрахани, 7-8 сентября продолжились в Казани, а 13 сентября состоялся гала-концерт в Москве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Своего рода «вишенкой на торте» в сентябре этого года стали Дни культуры Казахстана в России. Они включали серию мероприятий и начались 5-6 сентября в Астрахани, 7-8 сентября продолжились в Казани, а 13 сентября состоялся гала-концерт в Москве. В рамках этих мероприятий прошли концерты Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы, прошли Дни казахстанского кино. Эти же фильмы казахстанских кинематографистов участвовали и в рамках Фестиваля мусульманского кино в Казани. Мы провели выставку работ казахстанских художников. В наших дальнейших планах – перевод книг казахстанских писателей на татарский язык. Я рассчитываю, что мы в ближайшее время анонсируем у вас этот проект.

А на следующий год при поддержке «Национальной компании Kazakh Tourism» мы хотели бы провести в Казани туристическое роуд-шоу, презентовать туристический потенциал и инвестиционные проекты в сфере туризма Казахстана, привезти туроператоров, состыковать их с представителями ПФО.

С июля возобновлены перелеты по маршрутам Казань – Алма-Ата, Казань – Астана, кроме этих двух еще был открыт маршрут Уфа – Актау Фото: © «Татар-информ»

«Суть его в том, чтобы внедрить своего рода «азиатский» вариант шенгена»

Туризм представляет сегодня очень большой интерес с учетом того, что происходит переориентация на наших ближайших соседей. Чем интересен Казахстан для жителей Татарстана? Куда вы бы посоветовали поехать? И, самое главное, каким путем, на чем можно улететь из Казани, на чем уехать?

Честно говоря, все наши планы скорректировала пандемия. Мы активизировались с этого года с улучшением эпидобстановки. Запущен поезд Бишкек – Казань, который проходит через Алма-Ату. С июля российская авиакомпания Redwings возобновила перелеты по маршрутам: Казань – Алма-Ата, Казань – Астана, кроме этих двух еще был открыт маршрут Уфа – Актау. Это помимо существующих авиарейсов Казань – Актобе и Екатеринбург – Астана.

Конечно, Казань сейчас сама по себе развивается в том числе и как туристический город. Но у жителей Татарстана есть интерес к Казахстану, в целом к Центральной Азии, в частности и к Узбекистану. Мы сегодня наблюдаем очень большой поток туристов, особенно граждан России. По данным МВД РК, с начала года в Казахстан въехало 4,3 млн, выехало 4,1 млн иностранцев, из них 1 млн 660 тыс. граждан России, выехали 1 млн 640 тыс. человек. Не исключаем увеличение потока граждан после объявленной 21 сентября этого года частичной мобилизации в России.

Казахстан очень интересен для туристов. Его территория располагается на разных широтах, здесь разные климатические условия, геологическое строение и ландшафт. Вы можете увидеть и песок, и горы, и пустыню, и степь. Я сам алмаатинец и скажу вам, что Алма-Ата интересна тем, что на протяжении 200- 300 км вы можете попасть в разные места: это и горы, это и известный высокогорный каток Медео, это и горнолыжный курорт Шымбулак, и близлежащие к Алма-Ате горные озера. Можно сходить на Чарын. Чарын – это изумительные гранд-каньоны. Восхитительные природные ландшафты. У нас сейчас развивается новое направление – Актау. Там пляжный сезон длится около пяти месяцев. Здесь за последние годы построено несколько гостиниц. Это, можно сказать, вторая Турция. Все это в целом служит усилению интереса российских туристов к Казахстану.

Кстати, я хотел бы сказать о совместном проекте с Узбекистаном, который у нас давно планируется. Суть его в том, чтобы внедрить своего рода «азиатский» вариант шенгена. Сейчас ведется согласование положения о многократной электронной туристической визе Silk Road Visa. Как видите, наши страны заинтересованы в создании благоприятных условий для развития туризма. У нас есть комплекс Туркестан, это город, который стал сейчас административным центром Туркестанской области, по сути, это казахская Мекка для мусульман. Она в хорошей транспортной связке с узбекскими городами. Виза могла бы дать возможность посетить не только Казахстан, Узбекистан, но и Кыргызстан. Этот вопрос для нас актуален, и мы работаем над ним.

«Казахстан очень интересен для туристов. Его территория располагается на разных широтах, здесь разные климатические условия, геологическое строение и ландшафт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если говорить о работе консульства, какие основные задачи перед вами поставлены, как вы их решаете?

К нашему консульскому округу относятся 12 регионов РФ: республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Ульяновская области и Пермский край.

С каждым из этих регионов установлены рабочие контакты для решения всех оперативных вопросов. Основная же задача консульства – защита прав и интересов казахстанских граждан и юридических лиц. Это консульско-правовые вопросы, связанные с утратой гражданства, заменой паспорта, истребованием документов, выдачей свидетельства на возвращение, консульским учетом, это и развод, и брак, свидетельства о смерти, о рождении, то есть стандартные документы, за которыми обращаются в консульство.

Другие направления – культурно-гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество, содействие инвестиционным проектам. Это и разъяснение российским гражданам и руководству регионов консульского округа хода политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане.

Скажу про это несколько подробнее. Проведенный референдум по поправкам в Конституцию стал новым этапом в истории страны, где Новый Казахстан или Вторая республика – это демократическое общество в подлинном смысле. По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы у нас сформирован оптимальный баланс между ветвями власти. Государство будет строго придерживаться принципа «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство» Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам.

В Казахстане создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Завершено перераспределение ряда властных полномочий от президента к парламенту.

Конституционная реформа является важнейшей частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний. Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена 30% квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. С 7 до 5% уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис. Также в рамках реформы в ноябре этого года у нас состоятся внеочередные президентские выборы.

«Идеологема «новый Казахстан», «справедливый Казахстан» будет практически отражаться на гражданах Казахстана. Распределение от инвестдоходов из Национального фонда на спецсчета казахстанцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В общем объеме казахстанско-российского сотрудничества доля Татарстана не более 5%. Есть куда стремиться»

Вы сказали про те решения, которые руководство Казахстана сейчас принимает по преобразованию в общественно-политической сфере. А идеология «Новый Казахстан» – это что? К чему должна прийти страна на ее основе?

Новый Казахстан – это справедливое, открытое государство, движение в сторону парламентаризма и расширения демократических институтов с главным принципом слышащего государства. Возможность участия оппозиционных партий, проведение мирных митингов в специально отведенных местах, где у людей есть возможность открытого волеизъявления по тем или иным актуальным вопросам. То есть идеологема «новый Казахстан», «справедливый Казахстан» будет практически отражаться на гражданах Казахстана. В этом же ключе и недавняя инициатива президента по распределению от инвестдоходов из Национального фонда на спецсчета казахстанцев по достижении ими 18 лет. Значительная часть доходов бюджета Нацфонда формируется за счет поступлений от экспорта природных ресурсов. То есть это практические шаги, которые действительно понятны гражданам Казахстана.

Рустам Минниханов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме Фото: пресс-служба Президента РТ

Если говорить о сотрудничестве Казахстана и Татарстана в экономической сфере, какие сейчас реализуются ключевые проекты и в целом в каком сейчас состоянии находятся экономические отношения?

Скажем так, объемы торгового сотрудничества имеют большой нереализованный потенциал на уровне малого и среднего бизнеса. В основном фокусе – промышленная кооперация, и тут уже есть перспективные и успешные кейсы по сотрудничеству с «Татнефтью», КАМАЗом, другими нефтехимическими и машиностроительными предприятиями. В этом плане намечены инвестиционные проекты на сумму 1,5 млрд долларов США. И я бы хотел отметить, что товарооборот Казахстана с Татарстаном занимает второе место после Свердловской области.

Цифры примерно такие: за прошлый год оборот с Татарстаном составил около 500 млн долларов США, за 6 месяцев этого года – чуть более 200 млн. Много это или мало? В общем объеме казахстанско-российского сотрудничества доля Татарстана не более 5%. Поэтому есть куда стремиться. Тем более что сейчас складывается благоприятный ценовой фактор, и казахстанские товары с этой точки зрения выглядят достаточно конкурентными и интересными для российского потребителя, учитывая текущие обрывы в логистике. Поэтому думаю, что сейчас появляются возможности для более широкого экспорта из Казахстана.

Что же касается промышленной кооперации, то тут надо сказать, что визит Президента Казахстана в феврале 2022 года в Казань, Нижнекамск и Набережные Челны, встреча на полях Петербургского международного экономического форума с Рустамом Миннихановым подчеркивают значимость сотрудничества для обеих сторон.

Мы же со стороны Генконсульства поддерживаем этот тренд и активно стимулируем дальнейшие деловые контакты.

В Казани также есть отделение Торгового представительства Казахстана, между Казахстаном и Татарстаном действует рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству. Здесь с участием различных ведомств рассматриваются предложения по сотрудничеству между крупными и средними предприятиями. Мы сопровождаем эти предложения и инициативы в двустороннем формате. К нам поступают обращения от бизнеса и госаппарата как со стороны Казахстана, так и со стороны Татарстана, и наша основная задача в этом плане – обеспечить диалог двух сторон.

Каковы основные инвестиции Казахстана в экономику Татарстана?

Основные инвестиции построены вокруг совместных проектов на индустриальных площадках Казахстана, которые позволяют Татарстану диверсифицировать свои направления в экономике. С точки зрения транзитного и инвестиционного потенциала это оправданные инициативы. В Татарстане также есть небольшие проекты казахстанских инвесторов, к примеру, проект Алматинского вентиляторного завода под Казанью.

Хорошо развиваются татарстанские инвестиционные проекты. Среди них – шинный завод в Карагандинской области, литейное производство в Костанайской области, проект по производству бутадиенов и синтетического каучука в Атырауской области, совместные проекты в нефтегазовой сфере. Это ключевые направления, на которых акцентировано внимание.

«В мае на KazanSummit и на празднование 1100-летия принятия ислама в Булгаре приезжал наш министр культуры и спорта Даурен Абаев» Фото: пресс-служба Президента РТ

«Исторически Казахстан позиционировал себя как транзитное государство»

А если говорить про гуманитарную сферу, науку, искусство – как обстоит дело в этих сферах?

В этом плане мы также не отстаем. У нас очень хороший культурно-гуманитарный обмен. В декабре прошлого года к нам приезжали ваши специалисты по линии Министерства культуры в рамках изучения жизни и творчества Габдуллы Тукая. В августе этого года состоялся визит в Казань представителей нашего Комитета архивов Министерства культуры и спорта, в ходе которого изучались исторические источники, касающиеся взаимосвязей наших двух народов, истории Казахстана. В мае на KazanSummit и на празднование 1100-летия принятия ислама в Булгаре приезжал наш министр культуры и спорта Даурен Абаев. В сентябре были Дни культуры Казахстана в Татарстане, на которые приезжал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев. Он встречался с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, митрополитом Татарстанским Кириллом, которые, кстати, принимали участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных мировых религий в Астане в сентябре нынешнего года. Они были удостоены встречи с главой Казахстана. То есть мы во всех направлениях стараемся расширять культурно-гуманитарное сотрудничество.

«Западный Китай – Западная Европа» – международная автомагистраль, которая позволяет сегодня доехать через Казахстан от границ Китая до России и далее до Европы Фото: gov.kz

Есть в целом восприятие нами Казахстана как таких «ворот на восток», в Среднюю Азию, Китай. Сейчас идет строительство крупных трасс с расчетом на то, что по ним можно будет попасть в том числе также и в Казахстан. Есть ли в Казахстане какие-то намерения стать в некотором смысле транспортным хабом для россиян? Мы слышали, что Ташкент выступил с такой инициативой – стать авиационным хабом. Но Казахстан все-таки ближе.

Вообще исторически Казахстан позиционировал себя как транзитное государство. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что у нас нет выхода к морю. Но, несмотря на это, мы прилагаем усилия для того, чтобы логистика была доступной для наших партнеров. В этой связи Казахстаном было принято решение об открытии совместно с нашими китайскими и российскими партнерами такого крупного транспортного коридора, как «Западный Китай – Западная Европа», который пролегает через Казахстан. Это международная автомагистраль, которая позволяет сегодня доехать от границ Китая до России и далее до Европы за короткое время. Мы надеемся, что в ближайшие годы эта ветка будет соединена на территории России.

Кроме того, у нас действует и железнодорожный путь, по которому от Китая до Европы можно доставить грузы за 14-16 дней. Если раньше сообщение осуществлялось морским путем за месяц-полтора, то сегодня уже сухопутным путем и железной дорогой в среднем за две недели. Мы уделяем этому маршруту очень сильное внимание. Отдельно нужно сказать и о Транскаспийском транспортном маршруте, который сегодня также позволяет выходить на мировые рынки. Мы рады и готовы к любым инициативам в плане развития логистики, в том числе к активному участию в этом Татарстана.

«В Татарстане учится много наших студентов. Учатся в основном в технических вузах по специальностям, связанным с нефтегазовым делом, высокими технологиями, машиностроением» Фото: media.kpfu.ru

«В Татарстан едут студенты из близлежащих регионов – с севера, из западной части Казахстана»

Как обстоит ситуация со студенческим обменом между вузами Казахстана и Татарстана?

Да, так исторически сложилось, что в Татарстане учится много наших студентов. К настоящему времени – около полутора тысяч. Учатся в основном в технических вузах по специальностям, связанным с нефтегазовым делом, высокими технологиями, машиностроением. По количеству студентов из Казахстана Татарстан на втором месте после Свердловской области, там учится свыше 2 тысяч студентов.

По отзывам руководителей вузов, по количеству студентов мы занимаем где-то 4-е место среди стран Центральной Азии, отмечается высокая образовательная подготовленность студентов, не требующая адаптации к русскому языку. Мы это ценим и понимаем, что этот тренд будет сохраняться. Как правило, в Татарстан едут студенты из близлежащих регионов – с севера, из западной части Казахстана. Это логистически рядом и удобно. Отмечу также, что сейчас между Казахстаном и Татарстаном ведутся переговоры о возможности открытия филиалов вузов. Это будет решаться на уровне министерств образования. Мы всегда открыты к решению этих вопросов.

Насколько вам комфортно в Татарстане, может быть, поделитесь своим опытом? Насколько быстро начали понимать татарский язык, сходство очень большое, но настолько ли, чтобы быстро войти в среду и понимать сложную речь, текст? В целом как себя чувствует казах в Татарстане?

Когда я говорю местным: «казах – татар – бер туган» («казах и татарин – родственники»), меня быстро понимают, и мы можем практически свободно общаться. По данным экспертов, наши языки схожи примерно на 82%. Поэтому мы друг друга спокойно понимаем. Более того, я общаюсь с представителями местной культуры и культуроведами, историками, и мы находим очень много общего в культуре, в искусстве, в одежде, в орнаментах, ювелирных изделиях и т.д. В Болгаре я обратил внимание на одну картину, на которой внешнее одеяние практически одинаковое с казахским: те же орнаменты и прочие элементы. Очень много представителей татарской культуры жили в Казахстане, среди них и Габдулла Тукай, и Баки Урманче. Недавно я посетил выставку работ Баки Урманче, мне нравится его самобытность, умение «взять» то, что близко нашим народам. И что меня еще удивило, на нашем концерте прозвучала песня, которая стала народной в Татарстане, это казахская песня «Туган ана жыры» («Песня о матери»).

Это очень известная песня, я тоже в свое время с удивлением узнал, что, оказывается, она изначально казахская.

Я общался с представителями татарской эстрады, они считали, что это народная песня. Мне пришлось развеять их заблуждение, и на концерте с участием оркестра Курмангазы я попросил обязательно включить эту песню в программу и обозначить автора – Шамши Калдаякова, как в народе его называют – «король казахского вальса». Вопрос: почему она стала такой популярной? На мой взгляд, потому что ее слова легко переводятся и абсолютно понятны татарскому народу.

Перевод и музыкальная составляющая близка.

Да. Эта тема затрагивает и ваш народ, потому что любовь к матери – это одна из важных составляющих в культуре наших народов, основ, связующих поколения.

В этом плане я хотел бы сказать, что одним из фильмов, участвовавших в Фестивале мусульманского кино, был первый совместный казахстанско-татарстанский проект, который мы выпустили за последние 30 лет, – фильм «Тарлан». Я бы назвал его равным по доле участия, по сценарию, по режиссуре, по сюжетной линии, по съемкам – часть снимали в Татарстане, часть в Казахстане. Фильм снят по произведению татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Сюжет повествует о взаимоотношениях поколений, мальчика с дедом, с родителями, любви к животным, это тоже присуще казахскому народу. Это общая культурная линия. Я надеюсь, что в следующем году фильм уже выйдет в прокат и что мы на этом не остановимся. Будем воплощать совместные проекты и в дальнейшем. Кстати, в прошлом году наш фильм «18 килогерц» взял на вашем фестивале Гран-при. Я думаю, мы будем стремиться регулярно повторять успех.

Казахская диспора в Татарстане насчитывает чуть более полутора тысяч человек. Ее возглавляет Сагит Джаксыбаев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хотелось бы поговорить о казахской диаспоре в Татарстане. Мы знаем, что она не очень большая, но достаточно активная.

Да, диаспора небольшая. Она насчитывает чуть более полутора тысяч человек. В основном это те казахи, которые переехали в Татарстан по семейным обстоятельствам. Сегодня эту диаспору возглавляет Сагит Джаксыбаев. Он в свое время был первым председателем Ассамблеи народов Татарстана. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин нам рассказывал, как создавалась эта ассоциация, какие задачи ставила перед собой.

Ассамблея, которая сегодня действует в Татарстане, была, можно сказать, в некотором роде скопирована с казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, была перенесена в Татарстан и показала положительный результат.

В Ассамблее объединены и представлены все народы Татарстана. Это очень хороший орган, который позволяет консолидировать общество. В этой связи хотелось бы поблагодарить руководство Татарстана за поддержку представителей всех народов, которые здесь проживают.