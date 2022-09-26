«Минимум выдают, но каждый должен подумать о себе сам»: что взять с собой в зону СВО

Собрать свой армейский рюкзак сейчас необходимо каждому попавшему под частичную мобилизацию. Помимо предметов личной гигиены и одежды есть вещи, которые крайне необходимы в зоне СВО. Советы опытных бойцов татарстанцам, убывающим в зону СВО, – в материале «Татар-информа».

Армейский рюкзак собрать сейчас необходимо каждому попавшему под частичную мобилизацию Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Теплая одежда обязательна!

После объявления частичной мобилизации многие задумались над тем, что нужно взять с собой в зону боевых действий. Этот вопрос возникает и у тех, кого мобилизовали, и у их родственников.

«Когда мы убывали на фронт, а это было еще в апреле, нас снабдили всем необходимым. Выдали сухпайки, аптечки, одежду. Но, как показала практика, есть некоторые вещи, которые нужно брать с собой в нескольких экземплярах. Лучше пусть соберется огромная сумка, но запастись вещами нужно впрок. Хорошо бы взять с собой побольше нижнего белья и несколько пар носков, хотя все это выдают в комплекте. Но иногда возможности простирнуть одежду нет», – рассказал «Татар-информу» отслуживший на Украине доброволец из Нижнекамска Фергат Багаутдинов.

Фергат посоветовал мобилизованным приобрести высокие резиновые сапоги или берцы. Впереди осень, зима – теплая обувь будет жизненно необходима. Не обязательно выбирать именно «военную» обувь, подойдет и обычная туристическая. Берцы, кроссовки, резиновые тапочки – все это должно быть в трех экземплярах.

«Резиновые сапоги желательно выбирать такие, чтобы они были как можно выше. Иначе в окопах можно попасть в глубокие лужи, обувь промокнет, нужна будет сменная. Лучше, конечно же, запастись сразу высокими резиновыми сапогами, чтобы ноги были всегда сухими и в тепле», – советует вернувшийся доброволец.

Важно взять с собой теплый плащ, спальный мешок и небольшую палатку. По словам Фергата, бывают случаи, когда бойцам нужно выдвинуться в путь на несколько дней. В такой ситуации ночь лучше провести с максимальным комфортом и в тепле. Опытные бойцы советуют не жалеть денег на хороший спальный мешок и непромокаемый чехол к нему. Также можно приобрести каремат с хорошей теплоизоляцией и небольшую анатомическую подушечку.

Желательно взять два комплекта термобелья, перчатки, шапки. Лучше всего сделать упор на многослойное термобелье из синтетики. Также военнослужащие советуют взять кальсоны и тельник из мембраны и шерсти. Носки лучше покупать в специализированных магазинах и отдать предпочтение шерстяным.

Мобилизованным советуют взять с собой противоосколочные очки, наколенники, налокотники, перчатки и две балаклавы – летнюю и зимнюю. Также можно взять баф, которым можно заменить шарф или балаклаву. Перчатки выбрать с защитой от порезов или монтажные для инженерных работ. Очки рекомендуют выбирать с поляризационным эффектом, так называемые хамелеоны. Они смогут защитить глаза от попадания пыли и мелких частиц.

Новобранцам советуют взять с собой теплую куртку и штаны. Кроме того, понадобится зимний маскхалат. Маскировочную одежду, например балаклаву и шарф, лучше подбирать по ситуации, опытные бойцы советуют заранее все согласовать с отрядом.

«Когда мы убывали на фронт, нас снабдили всем необходимым. Но, как показала практика, есть некоторые вещи, которые нужно брать с собой в нескольких экземплярах» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Добровольцам перед отправкой стоит вылечить зубы

Бинты, перевязки, жгуты – все это есть в аптечке, которая выдается бойцам перед отправкой в зону СВО, рассказал Фергат. Но бывает так, что человека может застать простуда, головная или зубная боль, прихватить желудок. Знающие советуют запастись личной аптечкой впрок. Необходимо взять еще несколько жгутов, бинты, медицинские тампоны, антисептические средства, влажные салфетки.

«Перед тем как уехать на Украину, я посетил стоматолога. Он мне подобрал нужные и эффективные препараты. У нас был случай, когда медикам пришлось одному из военнослужащих на месте удалять зуб. Обезболивающее там как никогда необходимо, например нурофен», – рассказал Фергат.

В списке препаратов обязательно должны быть жаропонижающие и противодиарейные средства. Тем, кто страдает аллергией, необходимо запастись антигистаминными препаратами.

На случай, если боец получил ранения, для оказания ему первой помощи нужны будут противошоковые препараты и кровеостанавливающие средства. Также рекомендуется запастись окклюзионным пластырем, который понадобится при ранениях груди, ампульными обезболивающими, адреналином и шприцами.

Бинты, перевязки, жгуты – все это есть в аптечке, которая выдается бойцам перед отправкой в зону СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Могут понадобиться наушники

Налобный фонарь, бинокль, запасная каска, фляга для воды, термос, туристическое сиденье, коврик, саперная лопатка очень пригодятся в зоне СВО, рассказывают бывалые бойцы. В быту может пригодиться газовая горелка, на которой можно разогреть еду, ведь костер выдаст противнику ваше местоположение. У каждого военного должны быть своя кружка, ложка, котелок, ножи, а лучше мультитул.

«Некоторые брали предметы посуды в двойном экземпляре. Один оставался на месте локации батальона, второй бойцы забирали с собой», – отметил Фергат.

В зону СВО рекомендуют взять с собой наушники. Они пригодятся артиллеристам и минометчикам. Те, кому позволяют финансы, могут приобрести приборы ночного видения. Все электроприборы лучше снарядить аккумуляторами.

Кроме того, новобранцам советуют приобрести набор для очистки ствола, масло Ballistol или ВД-40. Из наручных часов лучше выбрать спортивные, противоударные. Также там могут пригодиться компас, паракорд, изолента, стяжки. Нелишним будет взять с собой пачку черных мусорных пакетов.

Лучше пусть соберется огромная сумка, но запастись вещами нужно впрок Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Надо помнить, что вас ждут дома»

Оставить страх дома и настроиться на боевой лад советует мобилизованным контрактник из Казани Сергей. Мужчина участвует в спецоперации на Украине с самых первых дней. За плечами у него служба в Чечне и Сирии. Сергей рассказал агентству, что каждому новому бойцу необходима поддержка родных и близких друзей.

«Здесь все не так страшно, как вам кажется. Все хорошо. Мне помогает мысль, что меня ждут дома», – рассказал контрактник.

По его словам, многие его боевые товарищи носят с собой рисунки детей, письма от родных и любимых. Это важно, чтобы не пасть духом.

Каждому новому бойцу необходима поддержка родных и близких друзей Фото: © «Татар-информ»

Не переписываться с родными через WhatsApp

Помимо всего вышеперечисленного, каждый мобилизованный должен взять с собой паспорт, военный билет, водительское удостоверение. Стоит взять телефон, лучше кнопочный с сим-картой, на которую нужно сразу положить деньги.

Бывалые бойцы советуют тем, кто берет с собой смартфоны, не пользоваться для переписок с родными WhatsApp, это опасно. Этот мессенджер охотно передаст противнику данные вашей геопозиции.

Также с собой можно взять планшет, хороший противоударный кейс и карты памяти для него. Опытные бойцы рассказывают, что планшет поможет не только разнообразить досуг, он также может пригодиться, чтобы открыть и посмотреть карту или сделать какие-нибудь заметки.

Из предметов личной гигиены необходимо взять зубную щетку, зубную пасту, мыло, бритвы, щипцы для ногтей (ножницы брать запрещено), туалетную бумагу, ватные палочки, твердый дезодорант, носовой платок. Также с собой можно взять резиновые тапочки, в них удобно мыться.

Из продуктов лучше выбирать то, что хранится долго, – шоколад, печенье, сахар, кофе, чай, воду и консервы.

Из полезных мелочей стоит взять несколько ручек, конвертов, лист с телефонами родных и близких, блокнот, нитки черного, белого и зеленого цвета (если придется подшивать обмундирование). Курящим можно взять два блока сигарет.