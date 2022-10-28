«Колоссально изменились»: «Татар-информ» вновь стал самым цитируемым СМИ республики

Снова первый

Индекс цитируемости «Татар-информа», по данным сервиса «Медиалогия», составил 313,95 балла – высший результат среди СМИ Татарстана. Как и в прошлом квартале, в тройке лидеров также значатся газета «Бизнес Online» (2-е место) и сетевое издание Inkazan (3-е место). В двадцатке лидеров оказались многие ресурсы «Татмедиа». Это, в частности, телеканал «Татарстан-24» (4-е место), газеты «Челнинские известия» (5-е место) и «Казанские ведомости» (15-е место), а также «НТР — Нижнекамск» (18-е место). ТРК «Новый Век» заняла 11-е место.

В первом квартале этого года в топ-20 самых часто упоминаемых СМИ Татарстана «Татар-информ» уступал пальму первенства газете «Бизнес Online». На третьем месте тогда был Inkazan, четвертое занимала газета «Челнинские известия». Замыкал же первую пятерку телеканал «Татарстан-24». Однако уже во втором квартале информагентство не только уменьшило разрыв, но и опередило недавнего лидера. Его индекс цитируемости оказался равен 304,12 балла против 199,25 у ближайшего конкурента.

Отметим, что «Татар-информ» в этом году показал хороший прирост посещаемости. В первом квартале у него было зафиксировано 3,77 млн посетителей. Второй квартал продемонстрировал небольшой спад — до 3,62 млн человек. Но зато в третьем квартале этот показатель был с лихвой компенсирован: 4,03 млн человек. Наибольший прирост посещаемости обеспечили материалы спортивной редакции «Татар-информа», которые традиционно имеют высокие рейтинги. Для сравнения – за 10 месяцев прошлого года у «Татар-информа» было 9,57 млн посетителей. За такой же период этого года их число выросло до 12,2 млн человек.



В медиарейтинг вошли СМИ Татарстана (специализированные издания в расчет не брались). Сам рейтинг построен на основе базы системы «Медиалогия», которая включает в себя более 78 тыс. наиболее влиятельных источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость при подсчете рейтингов не учитывались.



Места в рейтинге определялись согласно индексу цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Это математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2022 года.

Специальная военная операция и мобилизация

В июле – сентябре на центральной ленте «Татар-информа» было опубликовано 535 статей. Какие же материалы оказались самыми читаемыми? Нетрудно догадаться, что в публикациях агентства нашли отражение специальная военная операция России на Украине, призыв на службу, а затем и объявленная в связи с этим частичная мобилизация. В первой двадцатке самых читаемых материалов этой теме так или иначе посвящены 7 статей. Это советы опытных бойцов татарстанцам, убывающим в зону СВО, о том, как собрать свой армейский рюкзак, разъяснения Минобороны о принципах призыва, а также о том, как в Татарстане будет проходить частичная мобилизация .

Журналисты агентства рассказывали и о том, как в Казани близкие и родные провожают мобилизованных. В частности, этому был посвящен материал «Главное – вернись живым». Также мы предоставили слово вернувшимся из зоны СВО в Казань Героям России, которые говорили: «Это не подвиг, а наша работа». Подробно информировал «Татар-информ» и о том, какие выплаты положены бойцам добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер». К сожалению, жизнь подбрасывала и печальные поводы. Речь идет о материале, посвященном священнику из РТ отцу Анатолию, который погиб в зоне СВО.

Другими темами, вызвавшими наибольший читательский отклик, стали новый штамм Covid-19 и африканская чума свиней, скоропостижная смерть в Казани 38-летнего мэра Чебоксар Олега Кортунова, трудные, но удачные роды в РКБ, прогноз о том, что ждет банки России в эпоху СВО, насколько опасен отпуск в период спецоперации в Крыму и многое другое. В свою очередь, аналитик «Медиалогии» Никита Якушкин включил в топ-3 материалы:

«Ренат Лайшев: «В России три беды – дураки, дороги и футболисты»;

«Реалии «Idel.Реалии»**: силовики пришли с обысками сразу к семи казанским журналистам»;

Данис Зарипов: «Думал закончить карьеру, но точно не вылетом «Ак Барса» в первом раунде».

«За последние год-два «Татар-информ» сделал невозможное»

«Татар-информ» попросил известных политиков и общественных деятелей поделиться мнением о работе информационного агентства.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ:

— Поздравляю «Татар-информ», всех его журналистов. Я лично знаю многих из них. Это очень профессиональные и чуткие люди, с которыми приятно работать. Я всегда с огромным удовольствием иду к ним на интервью. И в целом информационное агентство «Татар-информ» — это не просто административный ресурс, с которым можно поработать. За последние 1,5-2 года вы колоссально изменились.

Айрат Фаррахов: «За последние года-два «Татар-информ» сделал невозможное. Он набрал высокий темп и поменял картинку. Он рассказывает о том, что действительно интересует людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скажу честно: когда я работал в Правительстве Татарстана, мы в большей степени ориентировались на другие источники информации, у которых была большая посещаемость. Но за последние года-два «Татар-информ» сделал невозможное. Он набрал высокий темп и поменял картинку. Он рассказывает о том, что действительно интересует людей. И именно поэтому сегодня по «Медиалогии» он занимает первое место.

Одна из таких тем, которой было посвящено немало материалов агентства, – мобилизация действительно касается всех. Сегодня в обществе высокая степень тревожности. Вы отвечаете на вопросы, которые волнуют татарстанцев, не вбросом непроверенной информации, а детально проработанными материалами. Это очень важно и вызывает уважение и с государственной, и с профессиональной точки зрения. «Татар-информ» проявил себя в вопросе мобилизации с очень хорошей стороны. Он снял очень большую напряженность и сделал это первым.

У вас прекрасный сайт с информационной лентой и главными новостями в «шапке». Но его в дальнейшем можно еще модернизировать. Порой хочется почитать не только новости, но и аналитический материал. Я думаю, что в этом направлении вы дальше и будете развиваться.

Кроме того, наверное, мы могли бы с вами работать еще более плотно. Полномочия Госдумы сегодня не сводятся к принятию или непринятию федеральных законов. После конституционных изменений ей переданы серьезные полномочия Правительства РФ. Сегодня это место, где формируется общественный консенсус. Те вопросы, которые решаются на федеральном уровне, можно поднимать через «Татар-информ».

«Быть первым — главная профессиональная компетенция «Татар-информа»

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты РТ:

— Поздравляю от души! Знаю, как рождался «Татар-информ», — время диктовало необходимость создания специализированных информационных агентств. Региональные средства массовой информации были ответом на вызовы тогдашнего времени: как успевать с новостями, какие форматы работы нужно выбирать. По этому результату могу сказать, что «Татар-информ» сегодня воплощает то, что задумывалось изначально.

Зиля Валеева: «Главная цель создания агентства заключалась в том, чтобы он был первым среди информационных каналов: первый по факту и по скорости работы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная цель создания агентства заключалась в том, чтобы оно было первым среди информационных каналов – первым по факту и по скорости работы. То есть чтобы это была действительно первая новостная лента, откуда черпали бы информацию все остальные.

Реализация этой идеи свидетельствует о том, что в «Татар-информ» пришли профессионалы. И действительно здесь работают люди, которые не первый год в журналистике. Их высокий профессиональный уровень поддерживает в том числе и руководство. Резюмируя вышесказанное, замечу, что для вас это не просто первое место. Быть первым — это просто-напросто главная профессиональная компетенция «Татар-информа».

«Интенсивность информационного потока увеличивается, охват тем становится всеобъемлющим»

Юрий Алаев, известный татарстанский журналист, советник ректора — руководитель Общественно-информационного центра КФУ, член Общественной палаты РТ:

— Я просматриваю данные «Медиалогии»: «Татар-информ» лидирует уже не в первый раз. Поэтому могу вас только поздравить и пожелать, как раньше пел Окуджава: «Не оставляйте стараний, маэстро». Интенсивность информационного потока «Татар-информа» заметно увеличивается, охват тем становится всеобъемлющим. Мимо рта вы ничего не проносите. Это здорово!

Юрий Алаев: «У меня одно пожелание – уделять внимание не только новостным поводам, но и использовать их для того, чтобы давать аналитику» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У меня одно пожелание – уделять внимание не только новостным поводам, но и использовать их для того, чтобы давать аналитику. Существует так называемый эффект болельщика. Ты посмотрел футбольный матч, а потом все равно читаешь о нем отчет — для того, чтобы сравнить ощущения: совпадают – не совпадают. Как мне кажется, это тоже важный момент, чтобы люди могли читать и анализировать: «Ага, я тоже об этом думал» или, напротив: «Да нет, я это оценивал по-другому».

«Занимает активную позицию и рассказывает о фактах без домыслов»

Алексей Пахомов, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ:

— Я поддерживаю радость «Татар-информа». Совершенству предела нет. Самое главное, чтобы вы реально реагировали на происходящие события. Информация должна быть тем ресурсом, который помогает каждому человеку принимать правильные решения. Если эта информация сегодня используется большим количеством людей, значит, вы идете в том направлении. Поэтому желаю вам удачи.

Тимур Шагивалеев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»:

— «Татар-информ» занимает активную позицию и рассказывает о фактах без домыслов. Так что его лидерство в медиарейтинге заслуженно.

Андрей Кузьмин, генеральный директор телеканала «Татарстан-24»:

— Могу только поздравить и пожелать коллегам удачи. У вас грамотное руководство. Оно понимает, что делать, и уверенно движется в этом направлении. Мы тоже будем стремиться к лидерству и создавать вам конкуренцию.

Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:

— Сейчас печатные СМИ перестали читать — все идут в интернет. «Татар-информ» и «Бизнес Online» достаточно популярны — молодцы. Здоровая конкуренция — это уже хорошо. Но главное, на мой взгляд, чтобы у изданий все-таки был позитивный настрой.