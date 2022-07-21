Данис Зарипов: «Думал закончить карьеру, но точно не вылетом «Ак Барса» в первом раунде»

Легенда и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов решил не уходить из команды после вылета казанцев в первом раунде прошлого сезона и продолжил карьеру. В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» он рассказал, почему ввел в заблуждение Рустама Минниханова, ответил на претензии критиков и назвал причины провального сезона 2021/2022.

Легенда и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов решил не уходить из команды после вылета казанцев в первом раунде прошлого сезона и продолжил карьеру Фото: ak-bars.ru

В поздний пятничный вечер корреспондент «Татар-информа» накрутил немало кругов по большой территории базы казанского «Ак Барса» в компании Даниса Зарипова. Откровенный разговор не способствовал классической модели «сидячей» журналистской беседы. Прочитав интервью, вы узнаете:

Почему Данис Зарипов поменял решение заканчивать карьеру

Рассказал, были ли другие варианты и кем он станет после следующего сезона

В чем был главный минус комплектации «Ак Барса» в эпоху Квартальнова

Назвал Марата Валиуллина важным фактором приглашения Радулова, Шипачева и других звезд в Казань

Почему «Ак Барс» провалил прошлый сезон

В чем причины низкой результативности Зарипова в трех последних плей-офф

Почему Квартальнов не давал играть Зарипову регулярно

Объяснил, почему в «Ак Барсе» невозможен слив тренера

Рассказал о «звездной болезни», когда пришел в «Ак Барс» в звено Чупина, и как попал в тройку к Морозову и Зиновьеву…

…и многое другое.

«После моей карьеры, в которой было столько интересных побед, на такой ноте не очень хочется заканчивать» Фото: © «Татар-информ»

«У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право»

Мы вас, конечно, поздравляем с продлением карьеры еще на сезон. Большинство болельщиков «Ак Барса» довольны, но вопрос такой: каково чувствовать себя человеком, который ввел в заблуждение болельщиков, в том числе Президента Татарстана Рустама Минниханова?

На самом деле, получилось немножко неудобно, но я бы не говорил о заблуждении. Признаюсь, что не только от вас слышал подобный вопрос. Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право. Не хочу в это лезть и с ними как-то вступать в перепалку. У всех свое мнение, как и у меня.

Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» «за», чтобы я еще год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба «за». Что еще надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали мое решение продлить карьеру!

Видео смешное было, когда вы заявили об уходе, Лукоянов сказал: «Я банкую», никуда, мол, он не уйдет». Он у вас ясновидением в команде промышляет?

Да, Артем же знает меня, мы с ним близко общаемся (смеется).

Насколько мне известно, принципиальное решение об основных моментах с понижением зарплаты по новому контракту было согласовано чуть ли не в мае. С чем была связана задержка с официальным заключением соглашения?

На самом деле, я позавчера (13 июля, – прим. Т-и) только подписал контракт. Были некоторые нюансы, которых мы просто ждали. Ничего такого серьезного. В финансовом плане никаких разногласий не было.

«Возможно, руководство просто услышало, что я готов продолжить как хоккеист. Может, поэтому они и не предлагали мне других вариантов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поработать в тренерском штабе или на административной должности? Я же не могу сам прийти и сказать: «Дайте мне этот стул и этот стол»

Правду говорят, что вам были готовы предложить поработать в тренерском штабе или на административной должности?

Таких предложений не было. Возможно, руководство просто услышало, что я готов продолжить как хоккеист. Может, поэтому они и не предлагали мне других вариантов. В любом случае, со мной на эту тему никто из руководства «Ак Барса» не разговаривал.

Кстати, а после карьеры игрока к чему у вас душа больше лежит – к работе тренером, менеджером или, может быть, агентом? Не поверю, что вы об этом еще не думали.

Ну, конечно, я задумывался об этом время от времени. Но честно, никаких окончательных выводов или предпочтений для себя еще не сделал. Наверное, я пока склоняюсь выбирать из конкретных предложений. Я же не могу сам прийти и сказать: «Дайте мне этот стул и этот стол». Тут уже все зависит от руководства.

«У «Ак Барса» шесть кубков плюс еще чемпионство 1998 года. А у меня шесть кубков» Фото: © «Татар-информ»

«Да, перед прошлым сезоном всерьез думал закончить карьеру этой весной. Но закончить точно не на такой ноте»

Пять – круглое число. Зачем вам еще один Кубок Гагарина или дело скорее в том, что стыдно за провальный сезон и вылет в первом раунде. В чем вообще мотивация играть дальше?

Мне непонятен один момент: у нас хоккей начался когда? С появления КХЛ и Кубка Гагарина? «Ак Барс» ведь еще два раза выигрывал. Так что у «Ак Барса» шесть кубков плюс еще чемпионство 1998 года. А у меня шесть кубков.

Что касается, мотивации… Знаете, иногда бывает такое в жизни, все накопится и хочется многое изменить. Да, я перед прошлым сезоном всерьез думал закончить карьеру этой весной. Но закончить точно не на такой ноте. В этом сезоне я не был удовлетворен всем: результатом команды, своим временем на льду, статистикой своей и клуба. И, конечно, вылетом «Ак Барса» в первом раунде. После моей карьеры, в которой было столько интересных побед, на такой ноте не очень хочется заканчивать.

Как во все времена было? «Ак Барс» отличался громкими именами хоккеистов. Были убойные тройки в первом звене. Всегда как минимум одно звено было вообще убийственным. Такие имена, что любой, даже дилетант от хоккея скажет: о, да это же хоккеисты! А в последние годы у «Ак Барса» этого не было. И мое мнение, что это минус для такого великого клуба, как «Ак Барс».

«И сейчас по его работе, по фамилиям новичков мы видим, что он разбирается во всем. Умеет договариваться, решать сложные моменты. Не просто так здесь в Казани такие хоккеисты собрались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тройка Шипачева достойна такой команды, как «Ак Барс»! Валилуллин хорошую работу провел

Сейчас вроде ситуация налаживается?

Да, хорошую работу провел Марат Фаритович (Валиуллин). Я очень рад за него. Сейчас в «Ак Барсе» собралась хорошая команда. Даже сегодня на тренировке вы увидели супертройку Радулов – Шипачев – Кагарлицкий. Я уже себя в такие звенья не вношу (смеется). Но все равно буду стараться, цепляться за свою результативность – за все, что будет под руки попадаться. И эта тройка, которую мы сегодня увидели, считаю, достойна такой команды, как «Ак Барс».

А мне вот жаль, что Галиев не в ней. Кажется, что с ним она была бы еще более убойной.

Сколько людей, столько и мнений. Я бы вообще там Петрова бы увидел, например. Но если бы руководство слушало бы мнение каждого игрока и подстраивалось бы под него, то в команде бы фиг знает что творилось бы. Для Стаса Галиева тоже сильное звено составили с Петей (Петровым) и Кириллом Семеновым. Сегодня они тоже неплохо смотрелись. Петя вносит в это звено такую силовую нотку, агрессию, давление.

Вы сказали про нынешнюю трансферную кампанию «Ак Барса». Сейчас-то вопросов к Валиуллину вроде как нет. Но когда его назначали, у многих возникали вопросы: человек без опыта работы генменеджера, из команды Рафика Якубова, у которого как раз отвечал за селекцию. А одна из причин отставки Якубова, как мы знаем, именно селекционная работа клуба в те годы. За счет чего Валиуллин смог там быстро адаптироваться к новой роли?

Просто пришло его время, почему нет? Молодая, как говорится, кровь. В хоккейной команде тоже время от времени происходит омоложение. Так и на руководящих постах должно быть. Марата знаю много лет, мы с ним начинали здесь играть. Когда я только приехал, он тогда тоже попал в команду. Он амбициозный, провел какую-то работу в селекционном отделе, многое знает. И сейчас по его работе, по фамилиям новичков мы видим, что он разбирается во всем. Умеет договариваться, решать сложные моменты. Не просто так здесь в Казани такие хоккеисты собрались.

Помнится, Радулов всех бесил в Казани, когда попадал «Ак Барс» на «Салават Юлаев» в плей-офф. Обсуждали в команде – может быть, в шутку?

Никого Радулов в «Ак Барсе» не бесил. Все прекрасно знали, какой у Сашки характер: как он заводится на льду, как отдается игре. Это человек с интересной хоккейной харизмой. Я к нему очень хорошо отношусь. Мы хорошие друзья как на льду, так и в жизни. Во многом благодаря этому характеру Радулов и добился своих высот в хоккее.

«Мы весь сезон шли, старались, хотели. Но Боб Хартли нас просто переиграл, разобрал и не дал ничего сделать» Фото: ak-bars.ru

«Боб Хартли нас просто переиграл! Наш тренер должен был что-то противопоставить? Конечно, именно»

Наверное, вам, как и многим другим, надоела тема провала «Ак Барса» в прошлом сезоне. Но прошло время, и хочется узнать, как видите случившееся «на холодную голову»?

Мы весь сезон шли, старались, хотели. Но Боб Хартли нас просто переиграл, разобрал и не дал ничего сделать.

Но у вас же тоже был тренер, который должен был что-то противопоставить.

Конечно, именно. А от команды и ребят я скажу одно: все хотели и готовились победить в плей-офф. Горели буквально этим. Вы сами видели, сколько у нас было молодых ребят, для которых это еще не стало чем-то привычным.

Вам не кажется, что одной из причин было, что «Ак Барс» при Квартальнове совершенно не менялся в плей-офф по сравнению с «регуляркой»?

Я не хочу сейчас ничего на эту тему говорить, это создаст некий дискомфорт сразу для нескольких сторон. Я скажу так: кто бы что ни замечал, но ребята очень хотели, горели. Но это спорт, каким бы банальным ни выглядело это объяснение. В плей-офф побеждает сильнейший, мы не смогли.

«Любой хоккеист вам скажет, что, не имея полного доверия от тренера, очень непросто показывать максимум своих возможностей» Фото: ak-bars.ru

«Ноль голов в трех плей-офф? Главная причина, конечно, во мне. Но не знаю ни одного хоккеиста, который был бы лидером, играя нерегулярно»

Понятно, что в первом плей-офф при Квартальнове вы сыграли всего 4 матча, во втором 5 матчей, в последнем всего три. Но все-таки почему ноль голов?

Главная причина, конечно же, во мне. Не смог реализовать возможности, которые у меня были. А вторая причина в том, что я играл нерегулярно. Любой хоккеист вам скажет, что, не имея полного доверия от тренера, очень непросто показывать максимум своих возможностей. Я не знаю ни одного хоккеиста, который был бы лидером, играя нерегулярно. Бывают моменты, когда ты не играешь по объективным причинам, – те же травмы, болезни. Но это совсем другое, когда ты полностью готов, но не выходишь на лед.

Также бывает и дело случая. Уж как хейтили Ничушкина, а сейчас все хвалят. А как все пошло? Одну забил, уверенность почувствовал, и пошло-поехало. Некого фарта мне в прошлом сезоне тоже не хватало. У нас, у спортсменов, от болельщицкой любви до ненависти, мы знаем, один шаг. Но все же первую вину все равно беру на себя. Мог при полученных возможностях делать, забивать, но я… отдавал (смеется).

В соцсетях Кагарлицкий и Радулов активно выкладывали свои тренировки во время отпуска. У вас же только фото с отдыха. Некоторым болельщикам это не понравилось. Вы не тренировались или стеснялись показывать?

А у нас сейчас информация о жизни человека складывается только по соцсетям? Во-первых, сейчас некоторые сети просто запрещены в России. Да и вообще я никогда не выставлял на всеобщее обозрение, как тренируюсь или еще что-то. Не любитель этого, и мне не важно, кто там что подумает. Пришел на сборы, и я в хорошей форме. Тренер подошел сегодня и похвалил. Значит, все нормально. Меня ничего не беспокоило со здоровьем в это межсезонье. Отдохнул немного и начал заниматься, поддерживал спортивный тонус. А сейчас еще два месяца будем на сборах уже в полную силу работать.

Также вам ставят в укор, что Попов из ЦСКА стал MVP плей-офф с зарплатой в 3 миллиона рублей. Ответите?

Давайте мы сейчас будем сравнивать Сашку Попова и еще кого-то, да (улыбается)? Не хочу просто грубо отвечать на это или Сашку как-то обидеть. А где до этого он был в плей-офф других лет? Вот здесь и сейчас у него пошло. Забил, пошла уверенность, доверие тренера – это то, о чем мы и говорили только что. Я за Сашку только рад. Он старше меня на год, и тут же хейтерам вопрос, а он что, не старый, что ли? Он тоже может, когда ему доверяют.

«У нас были нормальные рабочие отношения. Но почему-то в плане льда, игрового времени было вот так. Я не ругался с ним на эту тему» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Честно говорю, я не могу залезть Квартальнову в голову. Я ничего не мог изменить, не пойду жаловаться к руководству клуба, если на то пошло»

Мы уже долго ходим вокруг этой темы, облизываем ее и никак не укусим. Вопрос простой: почему Дмитрий Квартальнов в вас не верил и не давал играть регулярно?

Честно говорю, я не могу залезть Квартальнову в голову. У нас были нормальные рабочие отношения. Но почему-то в плане льда, игрового времени было вот так. Я не ругался с ним на эту тему, не лез к нему с подобными разговорами. Я прекрасно понимаю – стану тренером, и это будет неправильно, если ребята будут лезть с подобными моментами. И тут только мнение и решение тренера имеет значение в плане выбора состава на игру или весь сезон. Конечно, меня такое не слишком устраивало, но он так решил. Может, я где-то на фоне всего этого вспыльчиво отнесся к чему-то, но не более того. Я ничего не мог изменить, я не пойду жаловаться к руководству клуба, если на то пошло.

То есть все разговоры про слив тренера…

Давайте отвечу на этот вопрос так: у нас у 70 процентов команды были очень громкие имена за эти три года. Они привыкли побеждать, заявили о себе на высоком уровне. И неужели каждый из нас хотел это имя втоптать в грязь ради того, чтобы слить тренера? Нету такого в хоккее. Во всяком случае, я никогда не видел. И в «Ак Барсе» такое просто невозможно. И ни у кого, кто был рядом со мной на льду или в раздевалке, даже мыслей подобных не было.

«Для меня было большой честью выходить с ними в одной тройке. Я был просто, не знаю, как даже сказать, «суперофигевший» Фото: ak-bars.ru

«Сначала я попал в звено к Алексею Чупину и Кириллу Голубеву. Я был просто, не знаю как даже сказать, «суперофигевший»

Также давайте вспомним о славном прошлом, а то мы все о грустном. 2001-й год. Вы молодой хоккеист «Мечела», как говорится, широко известный в узких кругах, попадаете в «Ак Барс» и оказываетесь в одном звене с Зиновьевым и Морозовым. Как все это было?

Сначала я попал в звено к Алексею Чупину и Кириллу Голубеву. С ними провел практически всю предсезонку, и мы там были лучшими (смеется). И в конце предсезонных сборов сижу и думаю: это как так, приехал в одну из лучших хоккейных команд России какой-то непонятный молодой с «Мечела» и сразу в первом звене. Реально меня тогда немного понесло. Но не просто так существует поговорка, что не надо задирать нос. Сразу пошли ошибки. И тут первые две игры чемпионата и «-2» по голам у нас, а мы были первым звеном. И всё, на этом наша тройка закончилась (смеется).

Может, и к лучшему, как выяснилось…

Мы с Кириллом Голубевым сели в запас, а Алексей (Чупин) продолжал играть.

Ну, Чупа тоже легенда «Ак Барса»…

Я вам скажу, что и Кирилл от него не сильно отстал. Для меня было большой честью выходить с ними в одной тройке. Я был просто, не знаю, как даже сказать, «суперофигевший».

«У нас все как-то сразу пошло-поехало. И через какое-то время мы реально начали друг друга с закрытыми глазами на льду понимать» Фото: ak-bars.ru

«Тройка с Морозовым и Зиновьевым? Зинэтула Хайдярович решил попробовать меня. Может, увидел во мне какие-то схожие детали в игре»

Но вернемся все-таки к вопросу о тройке с Зиновьевым и Морозовым. Такие звенья в истории российского хоккея в постсоветский период по пальцам руки можно пересчитать. Откуда взялась эта тройка, кто придумал?

До этого я четыре года пытался как-то доказывать, что достоин играть не в третьем или четвертом звене «Ак Барса», а выше. И тут звезды сошлись, Алексей Морозов приехал. Сергей Зиновьев чуть раньше приехал. Еще в локаутный сезон, когда в Казань приехали звезды НХЛ, Сергей и Алексей хорошо сыгрались вместе. С ними играл то Ковальчук, то еще кто-то. А вот когда все энхаэловцы уехали, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов решил попробовать меня. Может, увидел во мне какие-то схожие детали в игре, что я вписываюсь к Морозову и Зиновьеву. И у нас все как-то сразу пошло-поехало. И через какое-то время мы реально начали друг друга с закрытыми глазами на льду понимать.

Как думаете, если бы не это звено, стали бы вы тем Зариповым, которого мы знаем сегодня?

Ну кто его знает, я не могу этот момент анализировать. Но я смело скажу, что и до попадания в эту тройку я из-за всех сил вел работу над собой. Ну что-то ведь должно было произойти. Если не с ними, то понятно, может быть, не такого высокого уровня результат бы был. Но я уверен, что добился бы многого в любом случае. До этого я играл с Женькой Федоровым, Альбертом Вишняковым, и тоже показывали неплохую результативность. Понятно, что не по 60-80 очков набирали, но все равно у меня было и 30, и под 50 очков.

Спасибо за откровенный разговор.

Спасибо и вам.



Фото на анонсе: ak-bars.ru